Si chiude definitivamente il contenzioso sulla gestione della spiaggia “Magaggiari” di Cinisi.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 83 del 13 febbraio 2026, ha respinto l’appello proposto da “Sagalo Beach S.r.l.” contro la decisione del TAR Sicilia – Palermo n. 1412/2025, con la quale era già stato ribaltato l’esito della gara bandita dal Comune di Cinisi per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della spiaggia di Magaggiari di Cinisi per le stagioni 2025-2027.

Il TAR, accogliendo il ricorso proposto dalla seconda classificata “Il Melangolo soc. coop.”, difesa dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Andrea Policarpo dello studio P.MMS Legal, aveva annullato l’aggiudicazione in favore di “Sagalo Beach S.r.l.” sul presupposto che non avesse maturato il requisito della pregressa esperienza diretta almeno triennale nella gestione di stabilimenti balneari, richiesto dal bando di concorso.

Per i giudici di primo grado, infatti, il requisito esperienziale avrebbe dovuto coprire l’intero arco della stagione balneare, individuata tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e dal D.D.G. dell’Assessorato Regionale alla Salute n. 323 del 21 marzo 2025; mentre l’originaria aggiudicataria aveva avviato la prima delle tre stagioni utili in tempo non idoneo a dire maturato il requisito.

La sentenza del TAR era stata ripresa nell’estate del 2025 da più portali di settore, anche per l’impatto pratico sulla fruizione della spiaggia e sui tempi della stagione turistica, tra ritardi organizzativi, autorizzazioni e ricalendarizzazione dei servizi.

Il pronunciamento di primo grado è stato ora ribadito anche dal CGA che, nel confermare l’aggiudicazione del servizio in favore de Il Melangolo soc. coop., ha definitivamente sancito che nella gestione degli stabilimenti balneari, l’esperienza triennale elevata a requisito deve coprire l’intero arco temporale normativamente stabilito dal 1° maggio al 30 settembre.

