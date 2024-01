Grande successo per il concerto all’interno della stagione concertistica 2024 del Circolo Artistico Città di Palermo, che porta la firma della direzione artistica della professoressa Elvira Majorana Italiano, la presidenza di Marcello Palermo e segreteria Direzione artistica di Domenico Ruisi. Sul palco del Circolo di Palermo “Sergio Munafò & Pamela Barone 4et” in “Italian and movie songs” guest Giuseppe Vasapolli. Continui applausi del numeroso pubblico presente per Sergio Munafò alla chitarra considerato uno tra i più attivi musicisti del panorama jazz siciliano con la splendida voce di Pamela Barone, Giuseppe Vasapolli (piano), Fulvio Buttafusco (contrabbasso), Paolo Vicari (batteria).

Il concerto è stato un viaggio in musica su standard di canzoni basate su “Love and movie songs” come Pennies From Heaven di Chekov, O Bebado E A Equilibrista di Joao Bosco, Che Cosa C’e’ di Gino Paoli, Come Prima Piu’ Di Prima di Toni Dallara, Over The Rainbow di Judy Garland (dal film “Il Mago di Oz”), Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone (dal film omonimo), Mi Ritorni In Mente di Lucio Battisti e Mogol. Il programma è molto vasto e permette di trascorre una piacevole serata in compagnia di artisti e musicisti professionisti.

Luogo: Circolo Artistico di Palermo

