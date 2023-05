Organizzato dall’Associazione Culturale Bequadro di Bagheria, presieduta dal dottor Giovanni Gargano, si svolgerà domenica 28 maggio alle ore 19.30 a Palazzo Butera – Sala Borremans, il Recital Pianistico di Giacometta Marrone d’Alberti, 69° evento della Stagione Concertistica Città di Bagheria, di cui è Direttore artistico – e presidente Chorus Inside Sicilia – Salvatore Di Blasi.

Giacometta Marrone d’Alberti è vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali sia da solista che in musica da camera, e ha ricevuto inviti da parte di organizzazioni internazionali, grandi sale e teatri, nei più importanti centri culturali in Europa, Russia, Messico, Giappone e Stati Uniti.

Fra gli eventi che l’hanno vista protagonista, ci sono la BBC Music Magazine, Concert Hall di Cambridge, la sala Glazunow del Conservatorio di Stato di San Pietroburgo in Russia e la Deutsche Boerse Gruppe Union International. Nel 2000 le è stato assegnato il premio UNESCO per la Cultura e l’Arte conferito dalla Commissione UNESCO di Trapani in presenza del Presidente UNESCO nazionale Maria Luisa Stinga.

Nel giugno 2014 Giacometta Marrone D’Alberti ha ricevuto il Premio alla Carriera “Premio Siciliani di Pregio” al Castello Grifeo di Partanna. A Francoforte, nel 2001, in duo con il fratello Vincenzo, ha debuttato per la borsa tedesca alla Stadel Kunstmuseum e “Villa Giersch Museum” per la International Bankers Forum di Francoforte e Bankhaus Lampe e nel febbraio del 2002, per l’Alta finanza Europea, su invito della Società musicale della Borsa tedesca e del Presidente della Borsa tedesca Werner Seifert, ha suonato nella grande sala della nuova Borsa di Francoforte per i più grandi esponenti del mondo Finanziario Europeo, tutti i presidenti delle Borse europee, delle Banche d’Europa e del Ministro delle finanze della Germania e del Lussemburgo.

E’ vice presidente dell’Associazione Culturale Musicale ‘Trapani Classica’, nata nel 2021 a Trapani con lo scopo di diffondere e ampliare la cultura artistica e musicale attraverso l’organizzazione e la promozione di attività quali concerti, festival, concorsi musicali, corsi di alto perfezionamento nonché altra attività di promozione dei giovani talenti.

<<Siamo soddisfatti per quanto la Stagione Concertistica ha finora realizzato attraverso l’attività culturale del Coro Laudate Dominum di Bagheria, che si conferma di grande spessore culturale ed artistico, con il 69° concerto del maestro Giacometta Marrone d’Alberti>>, dichiara il Direttore artistico Salvatore Di Blasi.

La stagione Concertistica Città di Bagheria nasce nel Gennaio 2017 e ha all’attivo ad oggi ben 69 prestigiosi concerti: Nasce da un’idea di Salvatore Di Blasi, direttore artistico in carica, per promuovere la musica come forma di divulgazione culturale e artistica, in un percorso musicale classico, operistico, organistico, gospel, cameristico, barocco e corale, offrendo un ricco calendario di 10-12 concerti a scadenza mensile, distribuiti nell’arco dell’intero anno, nelle suggestive cornici architettoniche barocche e Chiese monumentali di riconosciuto valore storico artistico, pregio del territorio bagherese: dal giardino di Villa Cattolica con il concerto omaggio a Peppuccio Tornatore, al museo pinacoteca con le opere di Renato Guttuso; dalla sala degli specchi di Villa Palagonia, al Santuario Maria SS. Immacolata, per il Festival Nazionale Corale di Musica Sacra Mariana con l’esibizione di realtà corali dell’Europa e di altre Regioni d’Italia per una partecipazione complessiva di circa 250 cantori; dal Museo del giocattolo e delle cere presso la Certosa di Palazzo Butera, al piano nobile di Palazzo Aragona Cutò, alla Chiesa Madre con il concerto per il coro di voci bianche del Teatro Massimo di Palermo. La proposta musicale dell’Associazione Bequadro spazia dai concerti lirici ai festival corali, dai concerti sinfonici ai concerti di musica sacra, dai concerti d’organo ai recital pianistici alle composizioni della stessa Associazione Culturale di Promozione Sociale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.