“Condanniamo con forza i ripetuti episodi di stalking e violenza verbale, palesemente diffamatori, che sono stati perpetrati in questi giorni dal cantante Morgan ai danni dell’ex compagna Angelica Schiatti, alla quale esprimiamo vicinanza e solidarietà” . Lo ha detto la presidente nazionale del Movimento Italiano per la Gentilezza, Natalia Re, commentando la notizia degli atti diffamatori che hanno visto protagonista il cantante Morgan. “Si tratta di gesti ignobili perché non possiamo mai dimenticare che pure le parole hanno un peso demolitivo e lo sono ancora di più quando sono proferite da persone che dovrebbero esprimere l’arte che, in questi casi, invece di essere uno strumento propulsore di bellezza, di genialità, diventa piuttosto veicolo di violenza, di aggressività che lede fortemente la dignità della persona.

Sappiamo -aggiunge Re- che c’è un processo in corso, pertanto è doveroso il rispetto dello stesso e mai nessun giudizio verrà gettato nell’agone. Ma alla luce di alcuni messaggi divulgati siamo fortemente preoccupati per l’eco mediatica che si è scatenata e che può essere fortemente pericolosa per l’effetto emulativo che può provocare in altri ragazzi che vivono in una società che fa fatica a riconoscere regole e a rispettarle. Maggiore responsabilità – prosegue la Re – si richiede proprio aI personaggi pubblici che influiscono, in virtù della loro esposizione, su chi li ascolta e li legge, e quindi i loro comportamenti così come le loro frasi devono essere sempre accuratamente ponderati. Il MIG -conclude – auspica un procedimento celere, che rimetta al centro la tutela della persona e al contempo anche un eventuale intervento normativo finalizzato a migliorare la protezione per chiunque sia vittima di violenze ad atti persecutori”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.