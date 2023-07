STAND FLORIO -E-STATE 2023 – APPUNTAMENTI 21 E 22 LUGLIO

18/07/2023

“ E- state 2023”, il calendario estivo degli appuntamenti dello Stand Florio, venerdi 21 e sabato 22 luglio arricchisce la sua proposta culturale tra cinema, suggestioni mediterranee e racconti di sabbia. La periferia al centro, nella costa sud di Palermo, “scommette” sulla sua rinascita, restituendo alla città e d ai palermitani, la bellezza senza tempo del “Giardino Donna Franca” allo Stand Florio, piccolo gioiello Liberty realizzato da Basile su volere di Vincenzo Florio junor dove trascorrere piacevoli serate accarezzati dalla brezza del mare.

Appuntamento, venerdì 21 luglio alle 21, 30 con “Il Paradiso del cinema” incontro con l’attore Totò Cascio, il bimbo, ormai adulto , che ha esordito nel film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, premio Oscar nel 1990. Conduce Giuseppe Gigliorosso, regista e direttore di “Piano Focale” , la scuola di cinema indipendente di Palermo che, tra aneddoti e ricordi, con foto e brevi filmati, ripercorrerà la carriera dell’attore. Interverranno gli scrittori e sceneggiatori Paolo Pintacuda, Francesco Romeo, Valentina Gebbia e il musicista Mauro Di Domenico autore del libro “Quando incontri una leggenda. Storia di un’amicizia con Ennio Morricone”. Di Domenico suonerà, con la sua inseparabile chitara, alcuni brani del Maestro Ennio Morricone. Sarà presentato il libro “La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0” di Totò Cascio e Giorgio Di Martino. Nel corso della serata sarà discussa la tesi di laurea sul film “Nuovo cinema Paradiso” della studentessa del Dams Maria di Pasquale allieva anche della Scuola di Cinema Piano Focale. Vi sarà anche uno spazio dedicato agli spettatori che potranno intervenire con domande curiosità e loro testimonianze. L’evento è aperto al pubblico con posti limitati. ( venerdì 21 luglio ore 21,30 ingresso gratuito su prenotazione al 3515702022).

Sabato 22 luglio alle 21,40, la mediterraneità è il fil rouge di “Evanescenze” di Ruggiero Mascellino, uno dei fisarmonicisti e pianisti siciliani più conosciuti e amato per la sua inconfondibile gioia musicale, che sarà protagonista allo Stand Florio. Da Fiorella Mannoia a Tosca, da Beppe Vessicchio a Sting, tante esperienze consolidate negli anni hanno fatto di Ruggiero Mascellino un nome nel panorama musicale internazionale.“Evanescenze” è un percorso musicale attraverso le sue composizioni più rappresentative in un intenso dialogo tra sonorità etniche, classiche e jazz, dando vita ad uno spettacolo originale e multiforme che evoca suggestioni antiche e nuove. A condividere il palcoscenico con Ruggiero Mascellino, l’ensemble costituita dallo stesso compositore con Elisa Zimbardo, chitarre, Marco Spinella, basso, Gabriele Palumbo, batteria e Duilio Virzì, fisarmonica e percussioni. Regia di Antonio Prestigiacomo, musiche e arrangiamenti di Ruggiero Mascellino e immagini di Pupi Fuschi e Margherita Amabile. E con la partecipazione straordinaria di Stefania Bruno, la più famosa sand artist italiana che, muovendo le mani su un tavolo retroilluminato, crea immagini e storie, suscitando emozioni nello spettatore con i granelli di sabbia ed il suo estro. I biglietti sono acquistabili anche su vivaticket . Costo del biglietto 15 euro a persona (con bevanda inclusa) . Per info: 351 5702022.

