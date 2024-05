A Bologna

Ieri sera, a Bologna, intorno alle 21.30, un giovane di 21 anni, di origine tunisina, è stato accoltellato a morte durante un apparente tentativo di rapina nel Parco della Montagnola ma gli investigatori non escludono altre piste. L’aggressore, armato di coltello, è fuggito subito dopo l’incidente, lasciando la vittima a terra.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute sulla scena del crimine, dove hanno iniziato a raccogliere prove e testimonianze. Il 21enne, che non aveva precedenti penali, ha subito lesioni mortali al costato sinistro. Nonostante sia stato rapidamente trasportato al pronto soccorso, il giovane ha perso la vita poco dopo il suo arrivo in ospedale. La polizia di Bologna sta ora esaminando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per cercare di identificare il responsabile e comprendere meglio la dinamica dell’accaduto.

Telefonata tra il sindaco di Bologna e il ministro dell’Interno

Stamane, conversazione telefonica tra Matteo Lepore, sindaco di Bologna, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, su quanto accaduto: “Un episodio gravissimo che si aggiunge agli ultimi di questi giorni”, ha dichiarato Matilde Madrid, capo di gabinetto del Comune.

Il sindaco ha sentito il ministro “per chiedere un intervento accurato e risolutivo, e anche Prefetto e Questore. I cittadini sono stanchi di avere paura. Il Comune, insieme a tante realtà, sta per dare avvio ad una rassegna di tre mesi nel parco della Montagnola, con eventi ogni sera per costruire un presidio culturale nella zona, ma sull’area esterna dal Pincio e Piazza XX Settembre occorre una soluzione. Siamo pronti a collaborare con le forze dell’ordine e chiediamo che il ministro intervenga al più presto”.