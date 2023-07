-”E-STATE 2023”, la rassegna estiva promossa ed organizzata dallo Stand Florio, nella costa sud di Palermo prosegue con due iniziative. Giovedi 3 agosto dalle 19 alle 00.1 appuntamento con il Nomad Summer Fest. Il viaggio, l’incontro, la scoperta, lo scambio, la curiosità, il nuovo, lo stupore, il confronto. Le suggestioni e le emozioni legate alla conoscenza dell’altro, di nuovi Paesi diversi dal nostro, sono la traduzione di ciò che è il Nomad Music Festival 2023. Tante sonorità diverse che messe insieme restituiscono la bellezza e la complessità del mondo. Il festival itinerante di musica world con la direzione artistica di Gabriele Giannetto ha attraversato più di 20 location della città, ospitato circa 40 artisti provenienti da differenti parti del mondo, accolto centinaia di persone per ascoltare e ballare concerti di musica live, dj set in vinile e in digitale. appuntamento per la conclusione della stagione di tutta la tribù è per giovedì 3 agosto dalle 19:00 all’01.00 presso lo Stand Florio, in via Messina Marine 40, a Palermo. Per quest’ultimo evento la proposta artistica esplora gli orizzonti della musica jazz-fusion e dell’elettronica live con alcuni dei migliori interpreti del panorama musicale locale e internazionale. A far ballare sotto le stelle e in riva al mare, immersi nel prato dello Stand Florio, ci penseranno:Romare, Worg, Rymden, Matteo Mancuso e Abbentu (Gianni Gebbia & Mario Crispi). Un meltin pot di artisti internazionali che si fonde con musicisti locali.

Per tutte le altre informazioni e per acquistare i biglietti è possibile consultare l’evento Facebook: https://facebook.com/events/s/nomad-summer-fest-23-closing-e/291812540015020/

In occasione di Nomad Summer Fest, panini live con barbecue a vista, la proposta gastromica dello Stand Florio. (Info al 351 5702022)

Venerdì 4 agosto, dalle 21, 00 lo splendido “ Giardino di Donna Franca Florio” sarà il palcoscenico della 3^ tappa di “Viaggi di gusto”, un tour nella Sicilia da bere e da gustare attraverso le eccellenze enogastronomiche del territorio, tra musica, parole, immagini e degustazioni. Protagoniste le Terre Sicane e non solo con le storie “resilienti” di cibo, di luoghi e di giovani che hanno deciso di scommettere in Sicilia. I profumi ed sentori di Vini Vaccaro, di Salaparuta, in provincia di Trapani, occasione di rilancio del territorio con l’enoturismo. Piccola, ma “tosta”, tra i premi da menzionare, la Medaglia D’Oro al Concorso Mondiale di Bruxelles 2019, per il “Sofè 2017”, 100% Nero D’Avola. A presentare i vini, Catia Vaccaro, responsabile P.R dell’azienda e socia delle Donne del Vino Sicilia. Carolina e Nicoletta Lala con la loro azienda di famiglia “Feudo Pollichino” nel territorio di Contessa Entellina, il borgo arbëreshë a circa 80 km da Palermo, schiudono le porte delle Terre Sicane. Azienda green producono Vastedda del Belìce, Pecorino Siciliano dop, ricotta, lavorando soltanto il latte delle loro 600 pecore. Ed è Cristina Altamore avvocata di professione e pastaia per passione a presentare allo Stand Florio la pasta di grano Senatore Cappelli Bio siciliano “Altamore” che la sua famiglia coltiva da oltre un secolo a Giuliana, in provincia di Palermo. Ricca di fibre e di qualità organoleticche, trafilata a bronzo, sarà cucinata live dallo chef Gaetano La Mantia. Un primo di salute&benessere condito con i prodotti dell‘azienda agricola dei Fratelli Perricone, Domenico e Nicola, a Chiusa Sclafani, nel territorio palermitano, che coltiva, trasforma e commercializza prodotti agroalimentari in biologico, valorizzando il territorio dei Monti Sicani. Ciliegie, pomodoro, olio, vino, mandorle e…Dall’hinterland palermitano a quello trapanese con “Mazì”, l’azienda della famiglia Stallone dove a Campobello di Mazara, i fratelli Giovanni e o Melchiorre producono “Estro” olio evo ottenuto dalla sola cultivar di Nocellara del Belìce che ha conquistato la Medaglia d’oro al Concorso International Oil Contest 2023. Colonna sonora del tour, la giovane cantante Giulia D’Aquila ( Ingresso 15 euro. Info e prenotazioni al 351 5702022)

Lo Stand Florio, dal martedi alla domenica dalle 19, 00 alle 21, 00 apericena con taglieri di carne e/o di pesce (Costo 15 euro esclusa bevanda). Su prenotazione al 351 5702022 è possibile cenare. Dalle 22,00 loungue bar.

Allo Stand Florio, accarezzati dalla brezza del mare, vivi “l’E-state 2023” nella magia di un luogo dove la Storia dei Florio è diventata leggenda.

