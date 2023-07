Il libro scritto dal Dott. Umberto Mendola, criminologo, affronta il racconto e la raccolta di dati statistici pubblicati che mostrano e dimostrano la verità su quanto abbiamo vissuto tutti quanti in questi ultimi quasi 3 anni di “regime sanitario” affinchè MAI PIU’ accada nuovamente. Errori di gestione che abbiamo pagato sulla nostra pelle, errori che hanno leso i diritti umani tra cui il diritto alla “SALUTE UMANA” quella che prevede la CURA del singolo e di una collettività. Occorre leggerlo il libro per capire, con dati alla mano, quanto assurdo accanimento si è abbattuto sulla popolazione italiana in particolar modo, basti pensare ad un greenpass discriminatorio ma tanto necessario per la tutela di tutti (?) mentre gli stessi soggetti sottoposti a siero si ammalavano liberamente con greenpass……Quanto male, quanto malessere creato e quante contraddizioni. Non si tratta di dissidenza, non si tratta di complottismo, ma per avere una chiara visione con dati certi , vi invito a leeggere questo libro straordinario per cui ringrazio il Dott. U. Mendola

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.