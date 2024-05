Tante le attività in programmazione all’interno del progetto “STEM accelerator: da grande voglio fare l’astronauta! ”, tra queste un importante appuntamento è l’incontro dal tema “Il ruolo delle donne nelle STEM” previsto il 17 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00 presso il Museo Gemmellaro in Corso Tukory 131 a Palermo.

La conferenza/incontro di programmazione è inserita nel contesto dell’Azione di Community Building del progetto STEM Accelerator “Da grande voglio fare l’astronauta”. Questa azione consiste nella realizzazione di un Forum permanente che, attraverso eventi in presenza e in remoto, offra l’opportunità di condividere idee, esperienze, testimonianze su STEM e parità di genere.

Il programma prevede alle Ore 9:00

Accoglienza studenti e partecipanti presso la Sala conferenze, per continuare con le visite guidate del Museo “Gaetano Giorgio Gemellaro” con attività per gruppi incentrate su osservazione con microscopio e visore per realtà aumentata.

Ore 10.30

Avvio Conferenza con saluti istituzionali

Dott.ssa Maria Pia Pensabene, Presidente ITS Academy

Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” di Palermo

Dott.ssa Carolina Di Patti, Conservatrice Museo “Gaetano Giorgio Gemellaro”

Prof. Alessandro Incarbona, Direttore Museo “Gaetano Giorgio Gemellaro”

Prof. Michelangelo Gruttadauria, Presidente Sistema Museale d’Ateneo

dell’Università degli Studi di Palermo

Ore 11.00 – STEM TESTIMONIAL

Dott.ssa Lucia Martinelli, Ricercatrice senior “MUSE – Museo delle Scienze” di Trento, Presidente European Platform Women Scientists – EPWS e Delegata EU W20

Prof.ssa Ilenia Tinnirello, Professore Ordinario di Telecomunicazioni, Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi di Palermo

Prof.ssa Patrizia Capizzi – Delegata pari opportunità, parità di genere e inclusione – Corsi di Laurea in Scienze della Terra – Università degli Studi di Palermo

Ore 12:30 – Dibattito

Ore 13:00 – Saluti conclusivi

“STEM Accelerator: da grande voglio fare l’astronauta” è un progetto finanziato dall’Agenzia per la coesione Territoriale grazie ai fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR ed è rivolto a 270 MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA GLI 11 E I 17 ANNI, di cui il 60% RAGAZZE. La Linea della Palma è il soggetto responsabile in partnership con l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo (l’unico Istituto Tecnologico Superiore post diploma in Sicilia che opera nell’ambito biomedicale e delle biotecnologie), il Comune di Palermo, la Onlus “Inventare Insieme, le scuole di Palermo IC “Maneri – Ingrassia – Don Milani“, IISS “A. Volta“, ISS “F. Ferrara” e il C.I.R.P.E..

“STEM Accelerator: da grande voglio fare l’astronauta “è un intervento booster che intende sviluppare e rafforzare le competenze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nelle giovani e nei giovani palermitani. L’obiettivo è anche quello di contribuire a colmare il grave gap di genere che si registra nel nostro Paese (e la Sicilia e non fa eccezione!) nell’ambito delle competenze tecnico-scientifiche attraverso il coinvolgimento del 60% di ragazze, di cui il 30% straniere di prima e seconda generazione: contribuire a sostenere l’empowerment femminile, contrastare le discriminazioni di genere, incrementare le prospettive occupazionali dei giovani, sostenere la cittadinanza digitale attiva dei partecipanti … sono queste le finalità principali del Progetto.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.