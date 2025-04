“I dati ufficiali di STM dell’ultimo trimestre confermano le nostre preoccupazioni. Ci aspet-tavamo – afferma Saro Pappalardo, Coordinatore Nazionale Fismic, aderente alla Confsal – che il 2025 fosse un anno di transizione invece non c’è, almeno ad oggi, una previsione di ripresa. Anzi, si sta rivelando un anno ricco di incertezze e criticità tanto che è confermata la cassa integrazione ordinaria a zero ore per tutti i lavoratori degli stabilimenti produttivi CT6 e M5 di Catania, dal 27 aprile al 4 maggio 2025. Ad eccezione del solo presidio sta-ranno tutti a casa.

Quanto sta accadendo, purtroppo, – continua con amarezza Pappalardo – non ci coglie di sorpresa, ma è un ulteriore segnale d’allarme serio. Come ribadito dopo l’incontro al Mini-stero dello Sviluppo Economico, – aggiunge – siamo molto preoccupati per il futuro del si-to produttivo e per l’occupazione. Durante quella riunione si è parlato dell’investimento sul carburo di silicio a Catania, ma ad oggi non sappiamo esattamente cosa comporterà sia in termini di occupazione che di impatto industriale. È evidente che non bastano promesse generiche.

Abbiamo appena concluso un ciclo di assemblee nei reparti e il messaggio che arriva dai lavoratori è inequivocabile: non accetteremo nessuna riduzione del personale. Un’azienda come STM, – continua ancora il Coordinatore Nazionale Fismic – che sta ricevendo ingenti fondi pubblici, non può permettersi di tagliare l’occupazione, ma deve invece garantire uno sviluppo reale, con investimenti che creino lavoro e non desertificazione industriale.

Chiediamo con forza al Ministero, alla Regione e alle istituzioni locali di riconvocare urgen-temente il tavolo di confronto. È necessario – sottolinea Saro Pappalardo – discutere nel merito delle prospettive industriali del sito di Catania, e soprattutto ottenere impegni con-creti per la tutela dei posti di lavoro. Senza un cambio di rotta, il rischio è che anche questo investimento finisca per essere l’ennesima occasione persa per il Sud e per l’industria ita-liana”.





