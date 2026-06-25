“Accogliamo con grande soddisfazione la firma dell’accordo tra Sidra e STMicroelectronics per la fornitura idrica destinata al nuovo SiC Campus di Catania. Si tratta di un risultato importante, che consente di dare certezza a un investimento strategico per il territorio e per l’intero comparto industriale siciliano”. Lo dichiara Angelo Mazzeo, segretario provinciale UGL Metalmeccanici Catania e vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici.

Sulla vicenda interviene anche Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania.





“La firma dell’accordo chiude definitivamente le polemiche dei mesi scorsi e conferma il rispetto degli impegni assunti. Va dato atto al sindaco Enrico Trantino e al presidente di Sidra Mario Di Mulo del lavoro svolto per raggiungere questo risultato nei tempi annunciati. Oggi viene posto un tassello fondamentale per uno degli investimenti industriali più rilevanti per il futuro di Catania e della Sicilia. Adesso occorre continuare a lavorare affinché lo sviluppo del SiC Campus possa procedere senza ulteriori ostacoli, creando opportunità di crescita e occupazione per il territorio”.





Anche Mazzeo evidenzia il lavoro di sindaco e società sottolineando come UGL Metalmeccanici abbiamo seguito con attenzione questa vicenda, contribuendo a evidenziare il valore industriale e occupazionale del progetto. In questo percorso rientra anche il confronto avviato nei mesi scorsi tra la nostra rappresentanza sindacale aziendale e il presidente di Sidra “Adesso siamo felici che Comune e società abbiamo ottenuto questo risultato”, dice Mazzeo.





Adesso la palla passa a Roma. Il prossimo confronto, che potrebbe svolgersi già nella prima metà di luglio, dovrà affrontare i temi legati al piano industriale e alle ricadute occupazionali. “Parallelamente, riteniamo necessario avviare una riflessione sulle future esigenze del SiC Campus. Lo sviluppo previsto fino al 2034 potrebbe infatti richiedere ulteriori disponibilità idriche rispetto a quelle oggi garantite. Per questo è importante che le istituzioni competenti inizino sin da ora a valutare le soluzioni necessarie per sostenere la crescita del sito”, aggiunge Mazzeo.

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