La segreteria comunale UDC della città di Palermo, insieme al responsabile del Dipartimento gestione del territorio, Vittorio Fazio, è chiamata a intervenire con urgenza per risolvere una situazione di grave degrado che interessa alcune vie fondamentali della nostra città.

Le immagini allegate testimoniano lo stato di abbandono e pericolosità che caratterizza diverse arterie stradali, in particolare:

Via Tommaso Aversa, davanti al supermercato Max, presenta un manto stradale fortemente deteriorato, con numerose buche e crepe che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Via Angelo Poliziano, poco prima del lato farmacia, è anch’essa segnata da un’asfaltatura irregolare e da rattoppi mal eseguiti, che compromettono la fluidità del traffico e aumentano il rischio di incidenti.

Via Mariano Accardo, particolarmente pericolosa, soprattutto in curva lato Via Tommaso Aversa, è una strada a doppio senso che necessita di un intervento immediato. Le condizioni del fondo stradale, come evidenziato dalle fotografie, rappresentano un serio pericolo per la circolazione, soprattutto per i mezzi a due ruote.





Via Cataldo Parisio, all’inizio lato ingresso residence (davanti al cancello), mostra anch’essa segni evidenti di degrado, con un asfalto consumato e dissestato che richiede un intervento di manutenzione straordinaria.

Queste situazioni non solo compromettono la sicurezza dei cittadini, ma rappresentano anche un segnale di trascuratezza che non può più essere tollerato. La segreteria comunale UDC di Palermo, insieme al Dipartimento gestione del territorio guidato da Vittorio Fazio, è chiamata a dare risposte concrete e tempestive, pianificando interventi di manutenzione e messa in sicurezza che siano duraturi e risolutivi.





È indispensabile che il Comune di Palermo metta in atto un piano di riqualificazione delle strade coinvolte, con priorità assoluta per le zone più critiche, per garantire la sicurezza e il decoro urbano, elementi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini.

La politica deve farsi carico di queste esigenze, ascoltando le segnalazioni dei residenti e intervenendo con efficacia, per evitare che situazioni come queste si aggravino ulteriormente, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

