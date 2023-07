«La proposta di eliminazione dei piani urbani integrati dal PNRR riguarda tutti i progetti presentati dalle città italiane e non solo quelli relativi alla Costa Sud, sui quali stiamo lavorando in sinergia con il Comune di Palermo. Siamo ormai a un passo dal completamento dell’iter amministrativo che ci consentirà di mandare in gara i piani di fattibilità tecnico economici e avviare i lavori per completarli nei tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questi documenti saranno comunque necessari anche se le fonti di finanziamento dovessero essere diverse da quelle previste dal PNRR. Il Commissario straordinario della Zes della Sicilia occidentale intende assicurare il proprio ruolo di stazione appaltante su tali progetti qualunque siano le fonti di finanziamento che il governo nazionale intenderà destinare».

