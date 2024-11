Sei docente di italiano o inglese e desideri rendere le tue lezioni più dinamiche e inclusive? Vuoi scoprire come i dispositivi mobili e la ludicizzazione possono aiutarti a stimolare la motivazione ad apprendere e raggiungere i risultati attesi?

La scuola primaria e secondaria di primo grado sono le principali realtà che permettono allɜ studentɜ di confrontarsi con lo studio della lingua (la propria e almeno una straniera). Interrogarsi su come adattare questa esperienza di apprendimento ai vari stili e renderla divertente è essenziale per garantire pari opportunità di crescita e promuovere uno sviluppo indipendente.

Partecipa all’incontro formativo gratuito Boyslingo e contribuisci anche tu al dibattito sullo sviluppo delle competenze linguistiche!

Approfondisci il tema del divario di genere nello sviluppo delle competenze linguistiche. Discuteremo insieme sulle buone pratiche per colmarlo e scopriremo alcuni utili strumenti progettati per supportarti nell’integrazione in classe di approcci come il mobile learning e la gamification.





Ti aspettiamo

venerdì 22 novembre 2024 alle 16.00

al CESIE ETS, via Roma 94, Palermo, 1° piano

Iscriviti entro mercoledì 20 novembre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePNGVNG9WuLc4NSDGTwk7KX-11wx2ra2i9nHJrRsKadnEDDg/viewform





Al termine dell’evento è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione, pensato per arricchire il tuo curriculum con un’esperienza di apprendimento concreta incentrata sul rapporto tra apprendimento delle lingue, m-learning e gamification.





Agenda

16.00 – 16.15 | Registrazione

16.15 – 16.35 | Presentazione del tema Il divario di genere nello sviluppo di competenze linguistiche: ricerche internazionali e situazione locale

16.35 – 17.00 | Introduzione alle risorse: il Manuale e le buone pratiche, l’App e il Corso di formazione

17.00 – 17.15 | Coffee break

17.15 – 17.40 | Esempi pratici e discussione su benefici e criticità: esplorazione delle risorse

17.40 – 17.50 | Valutazione collettiva

17.50 – 18.00 | Rilascio attestati di partecipazione Boyslingo





Per maggiori informazioni visita il sito https://boyslingo.eu/ oppure contatta Alice Schirosa: alice.schirosa@cesie.org.

Luogo: CESIE ETS, Via Roma, 94, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 22/11/2024

Data Fine: 22/11/2024

Ora: 16:00

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

