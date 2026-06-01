Catania- Emozione, nostalgia ed anche qualche silenziosa lacrima per la messa in scena “Prossima fermata Paradiso”, scritta, diretta e interpretata dal giovane e talentuoso Orazio Marletta che, con estrema delicatezza e tanto sentimento ha dato voce al misterioso momento che c’è prima e dopo la morte con la consapevolezza che ogni singolo momento va vissuto e goduto.

Sul palco del Nuovo Sipario Blu è stato costruito uno speciale viaggio onirico dal forte impatto emotivo, poiché raccontare con una giusta dose di maturità artistica e una particolare introspezione psicologica, secondo la personale visione del regista, la pre morte e il viaggio nel tempo attraverso una particolare analisi del proprio vissuto con la consapevolezza che la vita è un battito di ciglia e come tale può arrestarsi senza alcun preavviso non è semplice ma Marletta riesce ad emozionare ed emozionarsi.

Una nuova drammaturgia dal carattere cinematografico che analizza partendo dal grave incidente dei due giovani ragazzi le gioie e i dolori della vita e soprattutto cosa significa entrare nel tunnel delle dipendenze ed allontanarsi dall’amore dei propri cari.

Dopo il successo dei precedenti spettacoli ‘I padroni di Dalencey Street” e “Quelli senza speranza” Marletta conferma la sua anima poetica invitando il pubblico alla riflessione sul senso della vita e su quali siano le priorità a volte tralasciate per delle mere futilità.

Un numeroso ed affiatato cast capitanato da Orazio Marletta e composto da Gaetano Marletta, Francesco Marletta, Consuelo Rapisarda, Ilaria Buzzanga, Rosaria Motta, Antonella Massimino, Eleonora Giulio, Chiara Compagnini, Nicoletta Vitale, Armando Garufi, Enrico Brancato, Giovanni Pistone, Francesco Pansera , Bernadette Giunta, Manuel Giunta, Francesca Grassia, Miryam Zappalà, Michael Billa e Aurora D’arrigo che chiude la stagione della rassegna “Teatro Amore Mio Produzioni” conquistando il pubblico in tutti e due gli appuntamenti in cartellone per una pièce che, con molta probabilità, continuerà a far parlare di sé.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.