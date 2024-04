Medici e infermieri provenienti dal Marocco, dalla Svizzera, dall’Oman, dalla Slovenia e dalla Francia, oltre che dall’Italia, saranno presenti alla tredicesima edizione dell’appuntamento annuale dedicato alle cure palliative organizzato dal direttore clinico-scientifico della SAMOT Sebastiano Mercadante. “Stupor mundi” è il titolo dell’evento di questa edizione 2024 che aprirà i battenti giovedì pomeriggio alle ore 16 presso il Marina Convention Center, il nuovo centro congressuale di Palermo al Molo Trapezoidale, per concludersi sabato 13 aprile. Una preziosa occasione di incontro e confronto durante la quale si avrà la possibilità di ascoltare gli interventi di illustri esperti internazionali nel vasto ambito delle cure palliative.

Tra le tematiche che verranno affrontate, le problematiche assistenziali dei pazienti affetti da SLA: “La SAMOT – spiega Mercadante – segue in linea quasi 70 pazienti affetti da questa patologia ed attualmente ha l’esperienza più larga di assistenza domiciliare in questo settore”. Il direttore scientifico della SAMOT ne discuterà con uno dei massimi esperti di malattie neurologiche degenerative dell’Università del Kent, in Inghilterra, David Oliver. Tra gli altri temi, l’importanza del farmacista e delle interazioni farmacologiche, l’importanza delle cure palliative precoci, della nutrizione, gli aspetti molecolari del dolore.



Ad introdurre i lavori, assieme al direttore scientifico Mercadante, saranno il coordinatore e fondatore della SAMOT Giorgio Trizzino e il direttore della scuola di specializzazione di cure palliative a Palermo Antonino Giarratano.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.