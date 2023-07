Straordinario successo di pubblico a Palermo per “Living Dinosaurs” , tant’è che a grande richiesta si proroga fino al 30 luglio. Per i visitatori, adesso fino alla fine del mese, la possibilità di vivere un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della presistoria. Un’emozionante e fantastica esperienza da godere alla Mostra Pagliarelli c/o Fiera di Natale, in Viale della Regione Siciliana Nord-Ovest, 732, dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 23.00 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 23.00 con orario continuato. Per tutta la famiglia, grazie alla, Alta Classe Lab, Next Event, Fast Forward, Show Live, Musicone Italia e Aurea Exhibitions, tanti dinosauri che respirano e si muovono come se fossero vivi pronti ad offrire al visitatore incontri unici di ”vita quotidiana” con queste enormi creature. E a confermarlo sono stati, tra i tanti ospiti in visita, anche gli attori Biagio Izzo, Francesco Procopio e Mario Porfito( nella foto) davvero entusiasti per l’esperienza vissuta

Tra aree didattiche, visori 3d, momenti dedicati alla fotografia ricordo, fino a giungere alla “Dino Race”, alla zona riservata all’era glaciale e ai punti dove scavando nella sabbia e spolverando con il pennello si possono trovare le ossa degli scomparsi giganti, la mostra più grande d’Europa si tramuta in una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro. I visitatori possono dunque provare un’esperienza emozionante, apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali scomparsi, come se fossero conservati e protetti alla pari di quelli del celebre film “Jurassic Park”.

Faccia a faccia con il cattivissimo Tyrannosaurus Rex, con l’erbivoro Triceratops, con il maestoso Brachiosaurus le emozioni forti ed i selfie sono assicurati! Uno spasso per i bambini e un’occasione unica anche per gli adulti, per imparare e divertirsi, scoprendo tutti i segreti dei giganti del passato, dalla loro prima apparizione sulla Terra alla loro misteriosa scomparsa. Biglietti d’ingresso presso ticketone, Go2 e ciaotickets. Prezzi: adulti 10 euro; bambini, 7 euro, over 65, 7 euro. Fino a 2 anni ingresso gratuito. Infoline 3342766118- mail@livingdinosaurs.it

