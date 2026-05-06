Alberto Deiana presenta in Sicilia il testo “Diventa Campione di Sudoku”: 260 schemi inediti e una tecnica rivoluzionaria per sfidare i propri limiti. L’autore, al suo esordio letterario con questo libro edito da Gruppo Albatros Il Filo per la collana Nuove Voci I Saggi, sarà a Valverde (Ct) l’8 maggio 2026 a Villa Cosentino, in via del Santuario 6, alle ore 18.

L’evento rientra nella serie di appuntamenti letterari organizzati dall’associazione culturale Tersicula che ogni estate dà vita alla rassegna Sotto il nespolo, in programma anche quest’anno, nel mese di luglio con tre date e altrettante presentazioni.





“L’incontro con Alberto Deiana -spiega il presidente dell’associazione TerSicula, Rosario Filippo Tomarchio- è un’occasione speciale per scoprire strategie, curiosità e segreti di uno dei giochi di logica più amati, direttamente insieme all’autore. Sarà infatti un pomeriggio all’insegna della mente, della condivisione e del piacere della lettura. Tersicula da sempre promuove la cultura in tutte le sue forme e questo evento si inserisce perfettamente nella filosofia della nostra associazione”.

“Diventa Campione di SuDoku” guida alla scoperta del Metodo Sequenziale Combinato (MSC): un approccio innovativo che permetterà al lettore di affrontare qualsiasi schema con metodo e chiarezza, migliorando la propria tecnica passo dopo passo.





Alberto Deiana, nato a Cagliari nel 1973, coniuga una solida carriera nel settore immobiliare con una profonda passione per le sfide intellettuali. Laureato all’Università di Cagliari e con un Master of Science conseguito alla Bocconi di Milano, ha maturato un’esperienza pluriennale nello sviluppo di iniziative commerciali complesse, affinando una spiccata visione strategica e una meticolosa attenzione ai dettagli.

Da sempre attratto dai meccanismi della logica e del problem solving, Deiana ha individuato nel Sudoku il terreno ideale per applicare il pensiero analitico, trasformando un celebre passatempo in un metodo di allenamento mentale rigoroso e accessibile. Già autore di pubblicazioni tecniche e curatore dal 2020 della rubrica Real Estate e Retail per la rivista Distribuzione Moderna, con “Diventa Campione di Sudoku” mette la sua esperienza a disposizione di chiunque desideri sfidare i propri limiti con chiarezza e metodo.

Luogo: Villa Cosentino, via del Santuario , 6, VALVERDE (CT), CATANIA, SICILIA

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