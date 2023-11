Nella tappa finale del Campionato Nazionale Libertas Nordic Walking Coppa Italia, svoltosi sul circuito del Monte Concilio a 1200 mt di altezza sull’Etna, successo dell’atleta quattordicenne della Libertas Tang Min Turconi (nella foto a sinistra) che ha tagliato il traguardo confermando il dominio assoluto in classifica generale. Luciana Pagani (nella foto a destra), anch’essa atleta Libertas, ha invece dominato la classifica femminile conquistando il gradino più alto del podio dell’assoluta.

Terreno lavico molto difficile e gara tecnica da gestire con maestria hanno reso questa ultima tappa del Campionato un’occasione da non perdere, sia per l’incertezza della classifica generale che per la spettacolarità del contesto in cui si è svolta. Il “Mongibello”, autentico padrone di casa dell’evento, ha anche regalato alcuni boati durante lo svolgimento della gara resa ancora più suggestiva da un folto pubblico accorso numeroso sul Monte Concilio.

L’Etna ha dato anche i natali alla “Combinata Biathlon” di Nordic Walking e tiro con arma airsoft, la nuova disciplina in gestazione da tempo e che nel Catanese ha visto la luce. Un successo che ha consentito agli organizzatori di comprendere al meglio come rendere unica e interessante questa inedita specialità grazie anche all’apporto dell’associazione Spartani Belpasso Softair che ha reso possibile la gara combinata mettendo al servizio dello sport tutta l’esperienza maturata nel corso degli anni.

Le premiazioni ha visto, in qualità di “padrone di casa”, il primo cittadino di Nicolosi, Angelo Pulvirenti che ha accolto, sin dai primi momenti un grande entusiasmo mettendo a disposizione la fattiva collaborazione della sua amministrazione affinché ogni cosa potesse avere il suo corso.

Una menzione speciale al presidente Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano, al tecnico Biagio Sciacca, responsabile regionale Nordic Walking Libertas Sicilia, e al responsabile nazionale Angela Cacamo che hanno lavorato per il successo ottenuto dall’evento svoltosi in terra etnea.

Ed è già in cantiere l’edizione del 2024 per un nuovo appuntamento con idee sempre più accattivanti a vantaggio di tutti gli atleti che vi prenderanno parte.

