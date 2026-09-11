Sull’onda di un’edizione 2026 trionfale che ha registrato un successo di pubblico e critica senza precedenti, consacrando i teatri di pietra e i luoghi d’arte siciliani come epicentri culturali di rilievo internazionale, il prestigioso cartellone del Comune di Catania – Summer Fest 2026 si arricchisce di due appuntamenti d’eccezione firmati dal Coro Lirico Siciliano. Questi eventi di chiusura sono concepiti come veri e propri riti sonori capaci di fondere la grande tradizione colta, la spiritualità e le radici più profonde dell’anima isolana.





Si comincia il 12 settembre 2026, con inizio alle ore 21:00, nella monumentale cornice barocca di Piazza Dante, dove andrà in scena Apocalisse di Bellezza: Il Respiro del Creato. Questo straordinario concerto-evento si muove sulle orme di San Francesco d’Assisi, cantore della fratellanza universale, intrecciando il misticismo di Franco Battiato con le celebri partiture celebrative del centenario di Riz Ortolani e le suggestioni immortali di Ennio Morricone per i quarant’anni di The Mission. Un percorso sinfonico per coro, archi, arpa e percussioni pensato per spogliarsi del rumore del tempo e ritrovare l’armonia originaria con la natura, a ingresso libero per tutta la cittadinanza.





La kermesse proseguirà la settimana successiva, il 19 settembre 2026 sempre alle ore 21:00, spostandosi nella suggestiva cornice di Piazza Palestro per l’atteso appuntamento con Stranizza d’Amuri: Il Cantico dell’Isola della Luce. L’evento vedrà la straordinaria partecipazione della voce magnetica di Rita Botto in un viaggio sentimentale e viscerale nelle vene della Sicilia. Dalle raffinate partiture colte dei maestri Mulè, Frontini e Calì fino al fuoco sacro di Rosa Balistreri, passando per l’estasi vocale di Giuni Russo e l’infinito poetico di Franco Battiato, la serata offrirà un imponente abbraccio corale, eco di processioni antiche e richiamo ancestrale di una terra che continua a incantare il mondo, anch’esso a ingresso libero.

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