Grande attesa per il concerto di Geolier, punto di riferimento dell’urban italiano che sarà sul palco di Villa Bellini venerdì 21 luglio, alle ore 21, nell’ambito del Catania Summer Fest promosso dal Comune. Dopo aver collezionato un successo dopo l’altro con gli album “Il coraggio dei bambini” e “Il coraggio dei bambini – Atto II” e aver mandato sold out il suo tour indoor, Geolier è tra i protagonisti indiscussi dell’estate live italiana e anche di quella catanese, con il previsto arrivo di migliaia di giovani da ogni parte della Sicilia.

I biglietti sono disponibili online su Ticketone e Ticket Line, nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket e, nel pomeriggio del concerto, al botteghino di Villa Bellini. Lo spettacolo è inserito nel festival itinerante Wave Summer Music.



Il Catania Summer Fest continua anche con nuovi appuntamenti nel Palazzo della Cultura e al Castello Ursino. Domani, giovedì 20, il Palazzo di via Vittorio Emanuele ospita il balletto “Notte di Musical” a cura del Teatro Massimo Bellini. Il 21, alle ore 20, il maniero federiciano fa da cornice al Caffè letterario, con il coordinamento di Lucia Rocco, a cura del Teatro Stabile. Domenica 23 si torna al cortile di Palazzo della Cultura alle 21.15 con l’Orchestra Jazz del Mediterraneo Cieli di Sicilia, diretta dal Maestro Maurizio Giammarco, a cura dell’associazione culturale Algos.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.