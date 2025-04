L’Associazione Culturale Sikalesh, presenta la seconda edizione di Supra Panormum, la manifestazione che permette con una sola card cumulativa di visitare i più bei punti panoramici della città, all’interno di luoghi monumentali, e i cui proventi serviranno per lavori di mantenimento e restauro degli stessi.

Per due weekend, nei giorni 23, 24, 25, 30, 31 Maggio, e 1 Giugno, acquistando una card cumulativa o ingressi singoli nei rispettivi siti, sarà possibile visitare cinque tra i più bei punti di osservazione dall’alto sulla città di Palermo. I luoghi aderenti alla manifestazione sono: Cupola del Ss. Salvatore, Torre campanaria di Sant’Antonio Abate, Campanile del Complesso monumentale del Carmine Maggiore, Campanile della Chiesa di San Francesco Saverio e Campanile della Chiesa di San Giuseppe Cafasso.





Collateralmente, l’Associazione Culturale Sikalesh, presenta un contest fotografico aperto a professionisti e appassionati, avente il tema: “Cupole, Torri, Campanili”. Accedendo al sito dell’associazione è possibile leggere il regolamento completo e partecipare al contest entro i termini previsti.

Attraverso una visione diversificata sulla città, da cinque punti panoramici, è possibile, allontanando per un attimo il pregiudizio, restare fedeli alla consapevolezza della grandezza storica della città. Cupole, campanili, torri, palazzi storici, sovrastano la città come a ribadire un concetto di potente memoria, a tratti fievole, ma che resta ancora di grande impatto emotivo nell’osservatore, che dall’alto, riesce a cogliere il bello e le contraddizioni di una città in continuo movimento. Il sole che riflette sulle cupole e sui campanili, risplende i colori delle antiche maioliche che riprendono l’ambiente circostante, creando così una sinergia unica, che sopra la città è possibile cogliere.

Luogo: Diversi luoghi monumentali, Diversi indirizzi, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 23/05/2025

Data Fine: 01/06/2025

Ora: 10:00

Artista: Associazione Culturale Sikalesh

Prezzo: 10.00

Info:

www.sikalesh.com

