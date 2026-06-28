Mobilitazione dei soccorsi durante tutta la notte

Sono andate avanti per tutta la notte e proseguono ancora senza esito le operazioni di ricerca di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, scomparso da ieri pomeriggio nelle acque del Lago di Vico, nel territorio di Ronciglione, in provincia di Viterbo.

L’allarme è scattato intorno alle 17 di ieri, quando l’uomo non è più riemerso dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione nelle acque della località Fiorò.

Il malore dopo il tuffo e l’imbarcazione che si allontana

Secondo la ricostruzione emersa nelle prime ore successive all’incidente, Luigi Cavallari si trovava a bordo di una piccola barca insieme alla moglie e ad altre persone.

Dopo essersi immerso in acqua, l’84enne sarebbe riemerso per alcuni istanti riferendo di non sentirsi bene.

L’imbarcazione, però, che non risultava ancorata, avrebbe iniziato ad allontanarsi, impedendo a chi era presente di intervenire immediatamente per soccorrerlo.

Pochi istanti dopo Cavallari è scomparso sott’acqua senza più riemergere.

È stata la stessa ministra Roccella a contattare immediatamente le forze dell’ordine quando si è resa conto della situazione.

Mobilitazione totale dei soccorsi durante tutta la notte

L’intera macchina dei soccorsi è entrata immediatamente in azione.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, personale sanitario del 118, nuclei sommozzatori dell’Arma e sommozzatori specializzati dei vigili del fuoco

Nel corso della notte sono arrivate anche squadre altamente specializzate provenienti da Napoli e Firenze.

I team stanno operando con attrezzature progettate per lavorare in acque particolarmente difficili e in condizioni di visibilità estremamente ridotta.

Le operazioni vengono coordinate dal vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo.

L’incidente si è verificato a poche decine di metri dalla riva, in una zona particolarmente frequentata da bagnanti e situata vicino a un ristorante affacciato direttamente sul lago.

Parallelamente i carabinieri stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Chi è Luigi Cavallari

Luigi Cavallari è una figura molto conosciuta nel mondo accademico.

Per molti anni ha insegnato Tecnologia presso la facoltà di Architettura dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara.

Tra il 2005 e il 2012 ha inoltre ricoperto il ruolo di direttore del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.

Lo scorso marzo aveva festeggiato insieme alla ministra Eugenia Roccella le nozze d’oro.

La coppia ha due figli.

La vicinanza istituzionale dall’Abruzzo

Nelle ultime ore sono arrivati anche messaggi di solidarietà istituzionale.

Tra questi quello del sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo Pierluigi Biondi che ha diffuso una nota pubblica rivolta direttamente alla ministra: “In queste ore di grande apprensione per la sorte del professor Luigi Cavallari, disperso nelle acque del lago di Vico, desidero esprimere, nome dell’amministrazione comunale, della comunità aquilana e dei sindaci abruzzesi, la più profonda vicinanza alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, alla quale mi lega una sincera amicizia, e a tutta la sua famiglia”.

Nel messaggio Biondi ha voluto ricordare anche il percorso professionale del docente: “Il professor Cavallari, stimato ingegnere e docente di origini abruzzesi, ha insegnato per anni all’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, lasciando un segno profondo nel mondo accademico della nostra regione”.

Infinel il passaggio dedicato alla speranza legata alle operazioni in corso: “Il legame della ministra Roccella con L’Aquila e con l’Abruzzo è forte e consolidato. Seguiamo con attenzione le ricerche in corso, affidate ai soccorritori, con la speranza che possano condurre al più presto a un esito positivo. A Eugenia e ai suoi cari giungano l’affetto e la solidarietà della città dell’Aquila e dell’Abruzzo tutto, che si stringono a loro in questo momento di dolorosa angoscia”.

Al momento le ricerche continuano senza alcuna interruzione.