Il territorio etneo sul podio mondiale del surf casting. Angelo Musumeci originario di Giarre, e Giovanni Raineri, di Linguaglossa, sono infatti due dei protagonisti della medaglia di bronzo a squadre conquistato dalla nazionale italiana al Campionato del Mondo di surf casting a coppie 2026, disputato a Gruissan, in Francia.





I due atleti, protagonisti della spedizione azzurra, hanno contribuito in maniera significativa al risultato finale, confermandosi tra i riferimenti della disciplina a livello nazionale e internazionale. Il podio ottenuto in Francia rappresenta un’ulteriore conferma del percorso di continuità della Nazionale italiana, che negli ultimi anni ha mantenuto una presenza costante ai vertici del surf casting mondiale: oro nel 2023 ad Arborea, bronzo nel 2024 a Ceuta, bronzo nel 2025 a Baia Domizia e, ora, il nuovo piazzamento a Gruissan.





Per il territorio di Giarre e Linguaglossa, il risultato assume un valore particolare. Il percorso sportivo di Musumeci e Raineri testimonia come impegno, sacrificio e senso di appartenenza possano portare atleti cresciuti in ambito locale fino ai più importanti palcoscenici mondiali. “Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo risultato – dichiara Angelo Musumeci – Indossare la maglia azzurra e rappresentare il nostro territorio è sempre una grande responsabilità e una grande emozione. Questo bronzo è il frutto di tanto lavoro e di un gruppo unito”.





Il loro risultato, insieme a quello dell’intera nazionale, restituisce visibilità e prestigio non soltanto allo sport italiano, ma anche a due comunità che possono riconoscersi con orgoglio in questa affermazione. “È un risultato importante che conferma il valore della nostra squadra e il percorso costruito negli ultimi anni – commenta Giovanni Raineri – Continueremo a lavorare con impegno per migliorare ancora e portare in alto i colori dell’Italia”. Il risultato conseguito consolida il ruolo della nazionale italiana tra le realtà di riferimento nel panorama internazionale del surf casting e rappresenta un motivo di particolare rilievo per l’intero territorio etneo.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

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