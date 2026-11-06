Una giornata dedicata al riuso, allo scambio solidale e alla sostenibilità, per dare nuova vita agli oggetti e promuovere un modello di consumo più consapevole. Sabato 7 novembre ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, negli spazi di ARCI Tavola Tonda, c’è lo Swap Festival, l’iniziativa organizzata da ANCoS APS Palermo in collaborazione con Confartigianato Palermo, per celebrare il primo anno di attività del progetto Switch ANCoS.

L’evento rappresenta un momento di condivisione e partecipazione aperto alla cittadinanza, con attività rivolte a grandi e piccoli e l’obiettivo di diffondere i valori dell’economia circolare, ridurre gli sprechi e sostenere le famiglie del territorio attraverso pratiche concrete di solidarietà.

«Lo Swap Festival – dice il presidente di Confartigianato Palermo Giuseppe Clausio Terruso – rappresenta un’importante occasione per promuovere tre valori fondamentali: la sostenibilità ambientale, attraverso l’economia circolare e il contrasto agli sprechi; il vantaggio economico, che consente alle famiglie di risparmiare; e il valore sociale del consumo responsabile. Iniziative come questa rafforzano il senso di appartenenza alla comunità locale, dimostrando come il riuso e la condivisione possano generare benefici concreti per il territorio e per i cittadini».





Per il presidente di Ancos Aps Palermo Giusto Arnone: «Questa iniziativa dimostra come il 5 per mille possa trasformarsi in un’opportunità concreta di solidarietà, sostenibilità e inclusione per il territorio, grazie alla fiducia dei contribuenti che hanno scelto Ancos Aps Palermo. A loro restituiamo questo gesto attraverso un impegno concreto e democratico, al servizio della comunità. La partecipazione è quindi aperta a tutte le persone e le famiglie che desiderano condividere i valori del riuso e dello scambio solidale».

«Per noi questa giornata significa completare un anno di lavoro – spiegano Caterina Azzarello di Confartigianato Palermo e Genni Gullo di Ancos – che abbiamo portato avanti grazie ai fondi ANCoS. È un traguardo importante, perché Switch è diventato uno strumento concreto per promuovere il riuso, aiutare le famiglie e sensibilizzare la comunità a un modo diverso di consumare. Lo Swap Festival è l’occasione per condividere i risultati raggiunti, coinvolgere nuove persone e dimostrare che anche un gesto semplice, come scambiare un capo d’abbigliamento, può contribuire a creare valore sociale e ambientale».

Il progetto Switch, nato grazie ai fondi del 5×1000, ha sviluppato a Palermo un servizio dedicato allo scambio solidale di beni, con particolare attenzione agli abiti e agli oggetti di uso quotidiano. Un percorso che unisce sostenibilità ambientale e inclusione sociale, favorendo il recupero di ciò che non viene più utilizzato e la sua redistribuzione, anche a beneficio delle famiglie in condizioni di fragilità.





Il programma dello Swap Festival prenderà il via alle 10 con l’accoglienza dei partecipanti e un momento di benvenuto con rinfresco. Alle 10,30 spazio al talk dedicato al riuso, all’economia circolare e allo scambio solidale, per approfondire il valore delle buone pratiche sostenibili e il ruolo delle iniziative di comunità.

Alle 11 è in programma una sfilata di moda sostenibile, con abiti usati protagonisti di una passerella speciale che vuole dimostrare come il riuso possa diventare anche una scelta di stile. Dalle 11,30 alle 17 si aprirà lo swap, con la possibilità di portare e scambiare i propri capi d’abbigliamento, contribuendo a prolungarne il ciclo di vita e a ridurre gli sprechi.





Durante la giornata sarà attiva anche l’Area Swap Bimbi, dedicata allo scambio di abbigliamento per l’infanzia e giocattoli, per coinvolgere le famiglie e promuovere fin da piccoli una cultura del riuso e della condivisione.

Lo Swap Festival si conferma così un’occasione per vivere la sostenibilità in modo concreto e partecipato, trasformando lo scambio in un gesto di solidarietà e attenzione all’ambiente. Un appuntamento che celebra il primo anno di Switch ANCoS e rilancia l’impegno a costruire una comunità più attenta, inclusiva e capace di dare nuova vita a ciò che ancora può essere utile.





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