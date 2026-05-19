È disponibile dal 10 maggio su tutte le piattaforme digitali di streaming e su YouTube: “Talè”, il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista siciliano Giampiero Amato, artista siciliano, cantante e musicista polistrumentista conosciuto e apprezzato per la sua capacità di raccontare emozioni e vissuti attraverso un tessuto musicale autentico e profondamente personale.



Con questo nuovo lavoro, Giampiero Amato sceglie di presentarsi al pubblico con una veste sonora diversa rispetto al percorso artistico che negli anni lo ha portato a conquistare l’affetto di tanti ascoltatori in Sicilia e non solo, anche oltreoceano. Un brano che sperimenta nuove sonorità, mantenendo però intatta quella sensibilità umana e narrativa che da sempre caratterizza il suo modo di fare musica.





In tal senso, “Talè”, termine che in siciliano significa “guarda”, “guardati attorno”, vuole essere una sorta di invito alla riflessione in un tempo segnato da conflitti, divisioni sociali e profonde fragilità umane. Il singolo si presenta come un vero e proprio messaggio universale di pace, uguaglianza e fratellanza, senza differenze di colore, nazionalità o condizione sociale.



Attraverso immagini semplici ma fortemente evocative, il brano immagina quasi un mondo “ridisegnato”, nel quale pochi ma essenziali valori possano tornare al centro della vita delle persone: amore verso il prossimo, umiltà, giustizia e capacità di perdonare. Una visione quasi sognatrice e poetica che l’artista affida alla musica con la leggerezza di una ballata popolare, ma con la profondità di un messaggio estremamente attuale.





«È un grido disperato di pace – racconta Giampiero Amato – mascherato da una canzone leggera. Vorrei che questo brano potesse regalare un momento di sollievo, un sorriso, o anche soltanto un attimo di riflessione a chi vive questo periodo storico con paura, stanchezza o disillusione».



Polistrumentista, interprete e autore, Giampiero Amato ha costruito negli anni un percorso artistico legato alla musica d’autore e alla valorizzazione delle emozioni autentiche. La sua produzione musicale si distingue per uno stile diretto e genuino, capace di unire tradizione, sensibilità, e quel tocco di sicilianità per nulla scontata. Numerose le esperienze artistiche e live che lo hanno portato a farsi conoscere dal pubblico regionale e nazionale, consolidando un rapporto profondo con gli ascoltatori.





Con “Talè”, il cantautore rilancia dunque un messaggio semplice ma evidentemente potente: riscoprire il valore della vita e delle relazioni umane, ricordando che il mondo potrebbe davvero diventare un luogo migliore se si lasciasse meno spazio all’odio e più spazio all’amore. Il brano è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali di streaming.



YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7TyEGPL1-Q4&list=RD7TyEGPL1-Q4&start_radio=1

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/2gWmI334LZ7TBYMtI8nuSH?si=JSiiwN5sSveWNIp5wE481g



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.