“L’artigianato e le imprese locali rappresentano un motore fondamentale per l’economia siciliana, soprattutto nelle aree interne. Il nostro impegno è rivolto a sostenere questi territori con interventi concreti, capaci di migliorare le infrastrutture e creare nuove opportunità di sviluppo”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, in visita istituzionale oggi a Bronte, in provincia di Catania, sottolineando l’attenzione del governo regionale per il rilancio delle zone produttive siciliane.

Su invito del sindaco Pino Firrarello, Tamajo ha prima incontrato alcuni rappresentanti dell’amministrazione e del consiglio comunale, e poi ha effettuato un sopralluogo nella zona artigianale. “Abbiamo ascoltato le richieste che provengono dal territorio – ha aggiunto l’assessore – e la Regione è pronta a valutare ogni strumento utile per sostenere la crescita e la competitività della zona artigianale di Bronte, attraverso il miglioramento dei servizi”.

