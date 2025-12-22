La situazione della Tangenziale di Catania rappresenta una delle criticità più gravi della mobilità siciliana. Un’opera progettata nel 1970, con un primo tratto aperto nel 1983 e l’ultimo nel 1995, che oggi non risponde più ai bisogni del territorio né al volume di traffico quotidiano.

Ogni giorno migliaia di automobilisti sono costretti a sopportare code interminabili, tempi di percorrenza insostenibili e congestioni che si amplificano drammaticamente durante i periodi di esodo estivo.

In queste settimane si discute dell’introduzione della terza corsia, un’infrastruttura teoricamente utile ma che, alla luce dei precedenti, rischia di richiedere decenni prima di diventare realtà.

Per questo Azione Catania propone una soluzione moderna, già sperimentata con successo in diversi Paesi europei e — più recentemente — in alcune tratte autostradali italiane: la corsia dinamica.

La proposta prevede l’utilizzo della corsia di emergenza nelle fasce orarie di maggiore traffico, supportata da:

– sistemi di monitoraggio e gestione smart road;

– controllo in tempo reale dei flussi;

– videosorveglianza dedicata;

– pannelli informativi e app per gli utenti.

Una misura pratica, sicura e attuabile in tempi rapidi, capace di aumentare immediatamente la capacità della Tangenziale senza attendere la realizzazione di nuove opere complesse.

Azione Catania ritiene che la città non possa più permettersi l’immobilismo che per decenni ha rallentato lo sviluppo infrastrutturale. È il momento di adottare soluzioni concrete e tempestive, che rispondano ai bisogni reali degli automobilisti e della città.

“Serve agire ora. Catania non può aspettare altri trent’anni.”

