Risate assicurate alla Fiera Campionaria del Mediterraneo con lo spettacolo de I 4 Gusti. Il quartetto comico palermitano, composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro, sarà stasera, 24 aprile, sul palco della Fiera a partire dalle ore 21.



In scena i personaggi più noti del loro repertorio come “Gesù”, le amatissime “Curtigghiare” e i coloratissimi “Hippies”, arricchiti da interventi musicali coinvolgenti e sprizzanti.

I 4 Gusti esordiscono nel 2011 con “Zelig Lab on the road”. Superato il provino di ammissione, entrano a far parte del cast del Laboratorio di Zelig di Verona, poi partecipano anche al Laboratorio artistico di Zelig a Milano.

Nel 2019, debuttano al cinema nel film di Roberto Lipari “Tutto apposto” con la regia di Gianni Costantino. Nel 2020, sono protagonisti nel film di Matranga e Minafò “Un pugno di amici” con la regia di Sergio Colabona. Dopo oltre dieci anni di successi su palchi regionali fino a raggiungere importanti traguardi anche su scala nazionale con programmi televisivi come “Made in Sud” e “Il Boss dei Comici”, i 4 Gusti saranno gli artisti di stasera della Fiera e trascineranno il pubblico in un vortice di risate e allegria. Lo spettacolo fa parte del calendario di eventi della 69° Fiera Campionaria del Mediterraneo, con la direzione artistica di Sasà Taibi.

Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 24/04/2024

Data Fine: 24/04/2024

Ora: 21:00

Artista: I 4 Gusti

Prezzo: 0.00

