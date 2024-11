La laboriosa comunità di Castronovo di Sicilia è stata insignita del prestigioso riconoscimento di “Custode dell’Identità Territoriale”, nell’ambito del percorso Borghi GeniusLoci De.Co., per l’ impegno costante nella salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni locali e per aver saputo tramandare il Genius Loci — quell’essenza unica che rappresenta l’anima del territorio.

Alla presenza del Sindaco di Castronovo di Sicilia Vitale Gattuso, del Vice Sindaco Domenico Madonia, dell’Ing Giannone consigliere comunale, del coordinatore dell’Associazione nazionale Borghi GeniusLoci De.Co. di tanti intervenuti, si è svolta la cerimonia di svelamento della targa simbolo del riconoscimento “Custode dell’Identità Territoriale”, apposta nella Sala Consiliare di Castronovo di Sicilia, presso i locali dell’Auditorium Comunale in Corso Umberto.

Il riconoscimento si colloca all’interno del percorso e punta al recupero e alla valorizzazione delle specificità locali, trasformando i borghi italiani in destinazioni culturali e turistiche d’eccellenza. Le De.Co. (Denominazioni Comunali), nate da un’idea di Luigi Veronelli, sono strumenti preziosi per il marketing territoriale e rappresentano un mezzo attraverso cui ogni comunità può identificarsi e comunicare la propria unicità.

La De.Co. Denominazione Comunale non è solo un’etichetta, ma un simbolo di identità territoriale, con cui la comunità si riconosce e che la contraddistinguono per caratteristiche uniche e originali.

Riconoscere questi elementi come De.Co. significa preservarli, promuoverli e renderli un’attrazione turistica, in grado di attirare i cosiddetti “foodies” — viaggiatori sensibili al patrimonio culinario e alle tradizioni locali. Dunque, attraverso questo riconoscimento, Castronovo di Sicilia si conferma un baluardo delle tradizioni siciliane, un esempio di come l’impegno di una comunità possa diventare un volano di sviluppo economico e turistico, trasformando la cultura locale in una risorsa inestimabile.

La cerimonia si è svolta al termine del corso del Progetto Demetra organizzato dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, per la “ Valorizzazione delle risorse genetiche vegetali, promozione del paesaggio culturale e costruzione delle comunità del cibo”





Luogo: Aula Consiliare Castronovo di Sicilia

