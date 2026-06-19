La rivista Sicilia Motori, fondata nel marzo del 1982, si avvicina al proprio 45° anniversario rinnovando la formula editoriale accentuando la trasformazione in magbook con numeri speciali a carattere monografico. Il primo di questi, interamente dedicato ai 120 anni della Targa Florio, sarà in vendita in edicola, oltre che ordinabile online, a partire da martedì 23 giugno. Lo speciale propone un ampio racconto della corsa automobilistica più antica del mondo, partendo da una riflessione sul suo futuro, per poi analizzarne il presente e ripercorrerne il passato. Non una celebrazione soltanto nostalgica, ma un viaggio attraverso le diverse epoche della Targa Florio, mettendone in evidenza caratteristiche, protagonisti, trasformazioni e valore identitario. Ampio spazio viene dedicato anche alle molte declinazioni culturali e contemporanee legate alla corsa madonita: dalla bibliografia alla filatelia, dai dipinti al cinema, fino alle nuove forme di passione rappresentate dalle corse virtuali.





Il nuovo numero verrà presentato al pubblico lunedì 22 giugno, alle ore 18, nel corso di un vernissage al Villino Florio di Palermo, in Viale Regina Margherita 36. Una scelta fortemente simbolica, perché la dimora storica della famiglia Florio ed in particolare di Vincenzo Florio, ideatore della celebre corsa è uno dei luoghi più significativi per comprendere le radici della Targa Florio e il legame profondo che essa continua a mantenere con Palermo, con la Sicilia e con la cultura automobilistica internazionale. A sottolineare il valore della sede scelta per la presentazione è Laura Cappuggi, direttrice del CRIED – Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva della Regione Siciliana: “abbiamo accolto con grande piacere l’evento dedicato alla presentazione del numero speciale di una rivista che da 44 anni segue le gesta della Targa Florio, contribuendo a perpetuare il prestigio e la capacità di fascinazione della corsa automobilistica più antica del mondo. Creata da Vincenzo Florio, al quale questo gioiello architettonico del Liberty si lega profondamente, la Targa Florio continua a far parlare di sé attraverso protagonisti, studiosi e storici, e continua a incantarci. A Sicilia Motori rivolgiamo fervidi auguri per una lunga vita editoriale”.





Interverrà anche il Direttore Generale della Città Metropolitana di Palermo, Nicola Vernuccio, che fornirà alcune importanti anticipazioni sui lavori in corso a Floriopoli e sulle prospettive legate alla futura gestione del sito. Durante la serata interverranno ospiti e protagonisti che, in epoche diverse, hanno contribuito a scrivere pagine significative della storia della Targa Florio.

In esposizione alcuni esemplari di auto d’epoca e due moderni modelli Porsche, la 911 Carrera S e la Macan Electric, in omaggio alla Casa più vittoriosa nelle edizioni di velocità della Targa Florio. Il Centro Porsche Palermo venerdì 26 giugno presenterà la nuova Cayenne Electric, al termine di un tour che toccherà anche i Centri Porsche di Cosenza, mercoledì 24, e Catania, giovedì 25.

La serata, aperta al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, si concluderà con una degustazione del nuovo vino Grillo delle Cantine Florio, fondate a Marsala nel 1833 dal giovane Vincenzo Florio senior, nonno dell’ideatore della Targa Florio. Cantine Florio, produttrici del celebre Marsala, nacquero con l’obiettivo di affermarsi sul mercato attraverso l’alta qualità dei propri vini. Ancora oggi portano avanti la visione originaria del fondatore, valorizzando una filiera creativa che parte dall’agronomia e arriva fino al terroir di affinamento in rovere.





Luogo: Villino Florio, Viale Regina Margherita, 38, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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