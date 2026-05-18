Al termine del terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, quinta piazza assoluta e podio di categoria per Termine-Musso (Porsche 911 Carrera RS), pur penalizzati in avvio da noie meccaniche

Dopo il successo ottenuto al “Costa Smeralda”, Labianca-“DAVIS” (Opel Kadett GTE) si confermano anche nella gara di casa consolidando la leadership di classe nella serie tricolore





Sui leggendari tornanti delle Madonie, teatro lo scorso fine settimana del Targa Florio Historic Rally, terzo atto stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) e del Trofeo 4^ zona (TRZ), la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) ha lasciato il segno, coma da lunga tradizione oramai consolidata. Tanto per cominciare, celebrando la quinta piazza assoluta e il secondo gradino del podio di 2° Raggruppamento messi in bacheca dai portacolori Giuseppe Termine e Sergio Musso, a bordo della Porsche 911 Carrera RS, nonostante siano stati penalizzati da alcune noie tecniche riscontrate in avvio.





«Tutto sommato è andata più che bene, visto l’esito delle ultime e ben poco fortunate partecipazioni del 2024 e del 2025, entrambe archiviate con altrettanti ritiri per sopravvenuti problemi meccanici, per quanto anche quest’anno abbiamo temuto di rivivere lo stesso epilogo» – ha sottolineato un soddisfatto Termine all’arrivo – «Cos’è accaduto? Circa a metà della seconda prova speciale (delle otto in programma ndr), la vettura ha iniziato a “singhiozzare” per difficoltà di pescaggio della benzina. Seppur a fatica e molto lentamente, siamo riusciti a completare la frazione cronometrata. Una volta risolto il contrattempo, costatoci un minuto di ritardo tempi alla mano, siamo ripartiti lancia in resta mirando a ridurre il gap per quanto fosse possibile».





Nel 3° Raggruppamento, avvincente il confronto tutto in “famiglia” che, sul fino di lana, ha visto prevalere Cosimo Labianca e l’esperto “DAVIS”, su Opel Kadett GTE, autori di una furiosa rimonta nella “TC/2000” ai danni dei due madoniti, nonché compagni di squadra, Gandolfo Placa e Mario Alessi, su Opel Ascona RS; un risultato maturato nella tappa finale del sabato, che ha consentito ai vincitori di consolidare ulteriormente la leadership di classe nella serie tricolore; argento nella “TC/1150”, invece, per Angelo Capraro e Girolamo Catalano, su Fiat 127. Nel “Quarto”, infine, da segnalare l’oro per Gabriele Fiumara (Opel Corsa GSI) con Giovanni Marino, e per Leonardo Cristadoro (Peugeot 205 Rally) con Marco Marin conquistato, rispettivamente, nella “A/1600” e nella “A/1300”. Decisamente lungo, invece, l’elenco degli equipaggi che, loro malgrado, sono stati costretti a dare forfait: Rosario Altopiano-Alfredo Altopiano (Opel Ascona), Filippo Basile-Totò Cicero (BMW 320), Giampiero Spinnato-Fabio Mellina (Fiat X1/9), Fulvio Garajo-Vincenzo Giambertoni (Renault 5 GT Turbo), Claudio Martorana-Michele Prisinzano (Talbot Sunbeam) e Stefano Parisi-Giorgio Gallo (Lancia Delta Integrale), questi ultimi in lizza nel Campionato Italiano Rally Autostoriche di Regolarità (CIRAR), nella categoria 60.





Classifica finale Targa Florio Historic Rally

1. Riolo-Catania (Subaru Legacy) in 1h11’20”2; 2. Smiderle-Marchi (Subaru Legacy) a 19”; 3. Luise-Ferro (BMW M3) a 1’02”4; 4. Rizzuto-Rizzuto (Porsche 911 Carrera RS) a 1’43”4; 5. Termine-Musso (Porsche 911 Carrera RS) a 2’39”4; 6. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 Carrera RS) a 4’11”1; 7. Mannino-Granata (Porsche 911 SC) a 4’37”4; 8. Bianco-Barbiero (Porsche 911 SC) a 5’40”5; 9. Modica-La Franca (Porsche 911 SC) a 8’16”7; 10. Collura-Taccini (Lancia Delta Integrale) a 10’01”6.

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