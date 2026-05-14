La prevenzione scende in campo in occasione della 110esima edizione della Targa Florio. L’ASP di Palermo organizza domani, venerdì 15 maggio, dalle ore 16 alle ore 22, un Open Day dedicato alla salute e alla diagnosi precoce negli spazi sottostanti l’edificio 19 dell’Università degli Studi di Palermo di viale delle Scienze.

“L’iniziativa – spiega il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – punta a coniugare salute, informazione e prossimità, portando i servizi di prevenzione in un contesto di grande partecipazione cittadina come quello della Targa Florio”.





L’Open day – realizzato in collaborazione con UNIPA, con i volontari del Distretto Lions 108YB Sicilia e con l’IZS Sicilia – metterà a disposizione dei cittadini servizi di prevenzione gratuiti e con accesso diretto. Nel corso del pomeriggio e della serata sarà possibile effettuare lo screening del tumore della mammella per le donne tra i 50 e i 69 anni che non abbiano eseguito una mammografia negli ultimi due anni, lo screening del tumore del collo dell’utero con Pap Test o HPV Test per le donne tra i 25 e i 64 anni e lo screening del tumore del colon retto con distribuzione del Sof Test per la fascia 50-69 anni.





Spazio anche alla prevenzione cardiovascolare e pneumologica (entrambi riservati a persone tra 50 e 69 anni), allo screening del diabete e ai controlli per le malattie infettive sessualmente trasmesse (con test per HIV, epatite C e sifilide). Previsti inoltre screening visivi e logopedici pediatrici per bambini tra i 3 e gli 8 anni, vaccinazioni e attività di promozione della donazione degli organi. Saranno attivi anche uno sportello amministrativo e uno sportello PNES, dedicato al Piano Nazionale Equità nella Salute.

Nell’area dedicata alla prevenzione del randagismo sarà possibile effettuare gratuitamente l’impianto del microchip per i cani e aderire allo screening per la leishmaniosi (curato dagli specialisti dell’IZS Sicilia).

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