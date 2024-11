L’Aula Borsellino del Dipartimento di Scienze Politiche diventa spazio di incontro e condivisione





Palermo – Il 28 novembre, dalle 10:00 alle 13:00, l’Aula Borsellino del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Palermo ospiterà la presentazione del gadget del progetto “Re-Care: Ricostruire cura e salute”, un’iniziativa che mira a sensibilizzare la cittadinanza e i giovani su temi fondamentali come l’inclusione sociale e il supporto alle fragilità.





Il progetto Re-Care

“Re-Care: Ricostruire cura e salute”, finanziato da Fondazione Con il Sud, ha l’obiettivo di consolidare una rete di supporto a Palermo per rispondere ai bisogni di cura delle persone senza dimora, tutelando la salute mentale e favorendo percorsi di inclusione e autonomia.





Il Gadget come “simbolo di inclusione”

Il gadget è una scatola contenente puzzle fotografici, frutto di un percorso di progettazione partecipata, che ha coinvolto studenti e docenti dell’Istituto Superiore Majorana insieme a operatori sociali e beneficiari del progetto. Gli studenti, oltre a curare la veste grafica del gadget, hanno riflettuto sulle rappresentazioni delle persone senza dimora e sugli stereotipi che spesso le accompagnano. I puzzle, realizzati attraverso laboratori di fotografia con gli ospiti dei dormitori di Palermo, trasformano la quotidianità di chi vive in condizioni di fragilità in un racconto visivo di emozioni, speranze e desideri. “Il gesto simbolico di ‘ricomporre’ questi puzzle vuole ricordarci quanto sia necessario ricostruire i legami sociali spesso spezzati dalla vulnerabilità – affermano gli organizzatori. – Attraverso le fotografie, abbiamo dato spazio a emozioni e sogni, trasformando la fragilità in opportunità di ascolto e comprensione. Questo progetto è una testimonianza di come la collaborazione tra istituzioni, scuola e comunità possa generare dialogo e sensibilizzazione.”

La scatola, evocativa degli strumenti utilizzati dai senza dimora per trasportare il cibo, è un richiamo alla necessità di costruire una città più inclusiva, in cui nessuno venga lasciato indietro.





La sensibilizzazione sul tema delle marginalità alla cittadinanza

L’evento non è solo una celebrazione dei risultati raggiunti dal progetto, ma rappresenta un’opportunità per sensibilizzare la comunità su temi cruciali come la dignità e l’inclusione. Grazie alle testimonianze dirette dei beneficiari e al contributo dei giovani studenti, l’evento punta a promuovere un dialogo costruttivo e a creare consapevolezza sull’importanza di un impegno collettivo per rafforzare i legami sociali.

Il Programma:

Saluti istituzionali: Costantino Visconti, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Palermo

Interventi: Fondazione San Giuseppe dei Falegnami, ASP Palermo, Centro Diaconale La Noce, Opera Don Calabria, Istituto Superiore Majorana di Palermo

Testimonianze dirette: beneficiari del progetto Re-Care e studenti coinvolti nel percorso creativo

Moderazione: Giuseppina Tumminelli, Università degli Studi di Palermo

Stefano Edward | Addetto stampa progetto Re-care | Tessera Odg n. 183770| stefanoedward89@gmail.com

Luogo: Università degli studi di Palermo -Dipartimento di scienze politiche , Via Amico Antonio Ugo , 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.