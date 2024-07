Nella giornata di mercoledì 24 luglio si è tenuta la nuova sessione del Tavolo di concertazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro presso l’assessorato al lavoro della Regione Siciliana.

L’Ugl è intervenuta per prima in apertura dei lavori lanciando l’allarme sulla mancanza di formazione adeguata in mare sulle navi quindi nei porti e nei cantieri navali, ambiti in cui la formazione è carente, uno dei due punti all’ordine del giorno.

“Sempre in ambito formazione vogliamo fortemente l’introduzione della sicurezza come materia scolastica – ha dichiarato Filippo Virzì componente del Tavolo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell’UGL – a settembre il nuovo punto da trattare sarà per l’appunto la scuola con un nuovo progetto divulgativo da cui ricominciare”.

“In merito alla comunicazione secondo punto all’ordine del giorno – conclude Virzì – la riteniamo determinante se fatta in modalità massiva al fine di diffondere sempre più la cultura della legalità a partire dalle scuole da cui ripartiremo con idee e proposte da formulare per il prossimo appuntamento di settembre”.

