La stagione entra nel suo momento decisivo. Domenica il Tennis Club Fiumefreddo scenderà in campo in Liguria per affrontare il Park Tennis Genova nell’andata dei playoff nazionali che mettono in palio la promozione in Serie B2. Il ritorno è in programma una settimana dopo sui campi di casa, dove si completerà una sfida che vale un’intera stagione.

Per il circolo presieduto da Stefano Chisari si tratta del coronamento di un percorso costruito con programmazione, lavoro e risultati che hanno consentito alla squadra di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama tennistico siciliano e di conquistare il diritto di giocarsi l’accesso alla categoria superiore. A fine maggio era arrivata al Monte Katira la qualificazione con il secondo posto ottenuto alle spalle de La Vela e davanti al Team Cobisi Gela.





Il gruppo che ha raggiunto questo importante traguardo è composto da Joel Barreiro, Thiago Cacao, Matteo Chisari, Marco Di Prima, Gabriele Dolce, Ignazi Forcano, Francesco Le Mura, Alessio Siringo, Dragos Cazacu e Denis Petak, con il capitano Alessio Ardizzone punto di riferimento tecnico e umano all’interno dello spogliatoio, ma anche del Circolo fiumefreddese ormai da anni. Come del resto importanti gli apporti dei diesse Salvatore Lo Nardo e Francesco Di Pasquale.

La doppia sfida contro il Park Tennis Genova (società che vanta nel suo club come tesserati Musetti, Fognini e Bolelli) rappresenta un banco di prova di altissimo livello, ma anche una straordinaria opportunità per una società che negli ultimi anni ha investito con convinzione nella crescita del movimento e nella valorizzazione dei propri atleti.





Il presidente Stefano Chisari guarda all’appuntamento con fiducia e grande senso di responsabilità. «Siamo arrivati al momento più importante della stagione. Questi playoff rappresentano il premio per il lavoro svolto durante tutto l’anno da atleti, tecnici, dirigenti e famiglie. Affronteremo una società importante come il Park Tennis Genova con rispetto e consapevolezza delle difficoltà che ci attendono, ma anche con la certezza di avere costruito un gruppo unito, competitivo e capace di esprimere un tennis di alto livello.





I ragazzi hanno dimostrato attaccamento alla maglia, spirito di sacrificio e grande maturità nei momenti più delicati della stagione. Per questo meritano di vivere fino in fondo questa esperienza. La gara di Genova sarà soltanto il primo atto di una sfida che si giocherà nell’arco di due incontri e che richiederà concentrazione, equilibrio e carattere».

Per lo sport fiumefreddese e per il Circolo è il momento della verità: «Voglio ringraziare tutti gli atleti che hanno contribuito a questo percorso e rivolgere un pensiero particolare al nostro capitano Alessio Ardizzone, che ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita del gruppo. Adesso chiediamo ai nostri sostenitori di continuare a starci vicino. Giocarsi la promozione in Serie B2 è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e faremo di tutto per regalarci e regalare al territorio una grande soddisfazione».





Il Tc Fiumefreddo da oltre 30 anni è una delle realtà più longeve del comune etneo. Generazioni di atleti si sono alternati sui due campi recentemente riqualificati. «Lo sport – conclude – è palestra di vita. Noi da sempre crediamo nella formazione della scuola da tennis. Ma se i tennisti di prima generazione ancora sono in prima fila significa che abbiamo davvero creato qualcosa di speciale, che continua con i nostri figli. Siamo fieri di tutto questo”. Oltre al Tennis Club Fiumefreddo, impegnate nei play off La Vela Messina ( Società Canottieri Vittorino) e Team Cobisi Gela (sfida ai bergamaschi del Tc Romano). “Un sincero in bocca al tennis siciliano”.

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