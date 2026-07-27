Dal 6 al 9 agosto quattro suggestive aree archeologiche siciliane faranno da cornice al“Beatles Jazz Tribute”, uno spettacolo originale e coinvolgente che grazie a tre straordinari artisti palermitani – la cantante Daria Biancardi, l’armonicista Giuseppe Milici e l’attore Sergio Vespertino – rilegge il repertorio immortale del quartetto di Liverpool attraverso le libertà espressive del jazz, le contaminazioni swing e soul e la forza evocativa del racconto teatrale. La straordinaria voce soul e blues di Daria Biancardi, artista dalla forte esperienza internazionale tra Europa e Stati Uniti, incontra l’armonica raffinata di Giuseppe Milici, tra i più autorevoli armonicisti italiani. A guidare il pubblico tra storie, aneddoti e suggestioni legati ai Beatles e al contesto culturale in cui nacquero le loro canzoni è l’intensa voce narrante di Sergio Vespertino, attore dalla sensibilità istrionica e dalla forte presenza scenica.

Sergio Vespertino, Daria Biancardi e Giuseppe Milici protagonisti del “Beatles Jazz Tribute”

Sul palco anche Aki Spadaro al pianoforte e Filippo De Salvo al basso, che completano un ensemble capace di restituire nuova luce a melodie entrate nell’immaginario collettivo di intere generazioni. Brani intramontabili come “Penny Lane”, “And I Love Her”, “Yesterday”, “Can’t Buy Me Love”, “Eleanor Rigby” e molti altri vengono spogliati della loro struttura originaria e reinterpretati attraverso nuovi arrangiamenti curati dallo stesso Milici. La voce intensa e carismatica di Biancardi dialoga con l’armonica di Milici in un percorso musicale che conserva l’anima pop dei Beatles e la apre all’improvvisazione jazzistica e alla sensibilità soul. La narrazione di Vespertino aggiunge una dimensione teatrale al concerto, conducendo lo spettatore dentro atmosfere, curiosità e passaggi di un’epoca che continua a parlare al presente.





Inserito nel circuito Teatri di Pietra 2026, il tour porta lo spettacolo in alcuni dei più affascinanti luoghi della storia dell’Isola. Una produzione Agricantus di Palermo, sotto la direzione artistica di Vito Meccio, che darà vita ad una collaborazione che intreccia musica dal vivo e parola in una formula elegante, popolare e raffinata. Queste le date del tour in Sicilia: giovedì 6 agosto, ore 21, Parco Archeologico di Selinunte, Tempio di Hera a Castelvetrano (Trapani); venerdì 7 agosto, ore 21, Tempio della Vittoria, Area Archeologica di Himera a Termini Imerese (Palermo); sabato 8 agosto, ore 21, Area Archeologica di Eraclea Minoa a Cattolica Eraclea (Agrigento); domenica 9 agosto, ore 21, Area Archeologica di Palmintelli di Caltanissetta.

Un concerto da non perdere, pensato per gli appassionati dei Beatles ma anche per chi desidera riscoprire quelle canzoni attraverso una prospettiva nuova, tra eleganza musicale, energia e teatro.

Info e prenotazioni: WhatsApp 3519072781, telefono 091.309636

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