Prosegue, al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, il Cartellone 2023-2024 con uno spettacolo che intratterrà il pubblico per ben tre fine settimana, il titolo della commedia è “Amici e guardati”, scritta da Lorenzo Pasqua e diretta da Maurizio Bologna che non mancherà di aggiungere quel suo geniale estro che darà vita a situazioni divertenti e surreali. Sul palco, le sorelle Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Daniele Vespertino e Ciccio Russo. Lo spettacolo andrà in scena il 20 e 21 gennaio, il 27 e 28 gennaio, ed infine il 3 e 4 febbraio; nei giorni di sabato avrà inizio alle ore 21, la domenica alle ore 17.45.

AMICI E GUARDATI, sinossi

Lollo (Daniele Vespertino) è un uomo affascinato dalle nuove scoperte scientifiche in campo psicologico, e vuole mettere in atto una seduta di ipnosi collettiva coinvolgendo un gruppo di amici. Tra i convocati nel suo appartamento troveremo una coppia alquanto bizzarra formata da Ada (Daniela Pupella) ed il marito Ciccio (Ciccio Russo). Alla “seduta” sarà anche coinvolta la sorella di Lollo, Egle (Lavinia Pupella) che ha abbracciato la fede buddista, e l’amico di una vita Aldo (Leonardo Campanella) impenitente “fimminaru”.

I quattro ipnotizzati entreranno in “luoghi” personali inesplorati ed avranno qualche problemino da gestire mentre Lollo, aiutato da Ciccio, tenterà di tutto per riportarli indietro.

Costo del biglietto: intero euro 15 – ridotto (over 65) euro 13.

DATE E ORARI

Sabato 20 gennaio | ore 21

Domenica 21 gennaio | ore 17.45

Sabato 27 gennaio | ore 21

Domenica 28 gennaio | ore 17.45

Sabato 3 febbraio | ore 21

Domenica 4 febbraio | ore 17.45

Il teatro Sant’Eugenio si trova in piazza Europa 39/41 a Palermo.

Info e prenotazioni: 091 6710494 | 347 6568825.

www.teatrosanteugenio.it

