Il teatro: gioie e dolori. L’attesa che cresce, l’audizione alla quale si è chiamati e, poi, talvolta, il sogno che si infrange con un “Le faremo sapere”. Ma ciò non deve essere, di certo, motivo di resa. Anzi, una ragione per andare avanti sino alla prossima audizione, sino all’atteso successo.

Tutto questo è “P…ROVINATI”, lo spettacolo per la regia di Orazio Bottiglieri, al REMIDA – Casa Cultura di Palermo, in via Filippo Angelitti 32. L’appuntamento è sabato 17 giugno, alle 21.15.

Sul palco un cast d’eccezione: Massimo Eugenio, Giuseppe Giambrone e Giorgio Pitarresi, che analizzano con ironia il meraviglioso mondo del teatro dal punto di vista di chi sta sul palco ed è pronto a dare al pubblico una vasta gamma di emozioni in attesa del feedback: un applauso, un sorriso o una lacrima.

“Tre fratelli hanno il grande sogno comune di diventare attori e continuano imperterriti, nonostante i numerosi rifiuti, a fare provini su provini nascondendolo l’un l’altro – spiega il direttore artistico, Orazio Bottiglieri -. Ovviamente in crisi, economica e non solo, vivono illegalmente sostenuti dalla piccola pensione della madre, fino a quando non arriva tra le loro mani una lettera che ha il potere di cambiare la loro vita per sempre: un casting per un ruolo impegnatissimo che ci mostra la magia e la vera emozione di tre attori comici che si spogliano a nudo davanti al pubblico regalando se stessi e la loro vita agli spettatori”.

Una storia condita di equivoci, ironia e comicità, con colpi di scena inaspettati e spunti di riflessione.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro e può essere acquistato sul sito Liveticket:https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=435650&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=421324#ancWizard.

Per informazioni e prenotazioni, basta chiamare i numeri 0917467677 o 3926393204.

