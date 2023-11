TEATRO RAGAZZI AL TEATRO MASSIMO DI SIRACUSA Il re Leone sabato 18 novembre alle 18

di Press Service

17/11/2023

Dopo il successo de L’inganno di Angelica della storica compagnia dei pupari siracusani

Vaccaro-Mauceri andato in scena lo scorso sabato, prosegue la stagione al Teatro

Massimo di Siracusa con la rassegna dedicata ai ragazzi con il fine di educare le nuove

generazioni al palcoscenico.

Sabato 18 novembre alle 18 sarà la volta della compagnia Il cuore di Argante, che da

anni si dedica a spettacoli destinati ai ragazzi, con il musical Il re Leone – The Lion King

MamAfrica Ubuntu, con la regia di Giuseppe Spicuglia .Musical ambientato nella savana

africana che ha come protagonisti gli animali che la abitano. Racconta la storia di Simba,

un giovane leone che dovrà prendere il posto di suo padre Mufasa come re. Tuttavia, dopo

che Scar, lo zio di Simba, uccide Mufasa, il principe deve impedire allo zio di conquistare

le Terre del Branco e vendicare suo padre.

Lo farà con l’aiuto di Nala, amica d’infanzia per la quale affiorerà, nel momento del

ritrovamento, un rinnovato sentimento d’amore; di Rafiki, un babbuino che nel musical

assume i tratti di un vero e proprio sangoma; di Sarabi, madre di Simba rimasta vedova e

privata del figlio fuggito dopo la morte del padre; e degli inseparabili amici Pumba e Timon,

un suricato ed un facocero, improbabile duo comico del musical.

Il pubblico, di qualsiasi età, vivrà con trepidazione le avventure della savana trasportato

dalla celebre e pluripremiata colonna sonora di Elton John e Tim Rice, Hans Zimmer e la

straordinaria partecipazione di Lebo M. per gli arrangiamenti corali e il particolarissimo

sound africano.

Parola d’ordine: Ubuntu. Perché io sono in virtù degli altri che sono, e così siamo tutti

parte della meravigliosa avventura che è la vita. Il re leone mamafrica ubuntu vuole essere

un inno alla vita, un vero atto di fede.

