Le due importanti produzioni di Buongiorno Sicilia andranno in scena, con ingresso gratuito, rispettivamente venerdì 15 settembre nel Castello di Leucatia e domenica 17 nell’Auditorium di via Zurria nell’ambito di “Palcoscenico Catania, la Bellezza senza confini”, manifestazione del Comune e del Ministero della Cultura. Gli spettacoli saranno preceduti, nel pomeriggio, da attività formative e laboratoriali sul teatro

Tornano in scena a Catania due importanti produzioni di Buongiorno Sicilia, più volte rappresentate e molto gradite al pubblico.

Parliamo di Si dubita sempre e di Inferno suite per Dante, proposti, entrambi con ingresso gratuito, rispettivamente venerdì 15 settembre alle 21 nel Castello di Leucatia e alla stessa ora di domenica 17 nell’Auditorium di via Zurria. Entrambi gli spettacoli si avvalgono della drammaturgia e della regia di Giovanni Anfuso. I protagonisti del primo sono Liliana Randi e Angelo D’Agosta e quelli del secondo ancora la Randi e D’Agosta con Davide Sbrogiò.

I due lavori teatrali fanno parte del progetto ImpossibilIAmori. Da Dante a De Roberto, finanziato da Palcoscenico Catania, la Bellezza senza confini, manifestazione del Comune di Catania e del Ministero della Cultura. Obiettivo principale del progetto, è quello di avvicinare all’evento culturale dal vivo il maggior numero di persone possibile. E la natura poetica dei testi consente anche a spettatori con disabilità visive, di poterne godere la qualità.

Il fil rouge dell’amore impossibile lega le due rappresentazioni.

Si dubita sempre si basa infatti sulla corposa corrispondenza tra Federico De Roberto e la nobildonna Ernesta Valle Ribera, che disvela un’ardente storia d’amore, narrando aspetti finora ignoti dell’austero e schivo autore de I Viceré. E, sullo sfondo della narrazione, due città, Milano e Catania, a cavallo fra Otto e Novecento.

Inferno suite per Dante – versione “da camera” del kolossal teatrale dei record in Sicilia – mette insieme Dante e Beatrice in un’operazione totalizzante, per indicare, ancora una volta, “le stelle” della cultura. Mentre l’uno dopo l’altro si affacciano sulla scena Virgilio, Caronte, gli ignavi, Paolo e Francesca, Ulisse, il Conte Ugolino.

Entrambi gli spettacoli saranno preceduti – alle 18, nelle rispettive sedi – da attività formative e laboratoriali sui temi della storia del teatro e della presenza sul palcoscenico, sull’improvvisazione con focus sulle tecniche legate alla voce, alla risata, al pianto, alle emozioni.

Il laboratorio del 15 settembre nel Castello di Leucatia sarà svolto da Giovanni Anfuso, regista di teatro e d’opera, già Direttore Artistico del Teatro Antico di Segesta e dello Stabile di Catania, con all’attivo un centinaio di spettacoli rappresentati anche in Portogallo, Germania, Belgio, Francia, Argentina e Uruguay.

Quello del 17 settembre in via Zurria sarà invece tenuto da Angelo D’Agosta, attore bilingue (è reduce da una recente tournée in Argentina), regista e autore teatrale e docente di drammaturgia. È stato il più giovane artista scritturato del Teatro Stabile di Catania ad aver sostenuto, nello stesso spettacolo, i ruoli di regista e protagonista.

Per prendere parte alle attività formative, si consiglia di inviare un messaggio con il proprio nome e cognome al numero di Whatsapp di Buongiorno Sicilia (347 638 0512).

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.