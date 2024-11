Palermo 18 novembre 2024 – Si sono svolte oggi per la prima volta le elezioni per le Rsu alla Tecnho Systems, azienda dell’indotto Fincantieri che si occupa di impianti elettrici, navali e industriali e di manutenzioni di gru e ponti. Tutta Fiom la rappresentanza eletta. Ha votato più del 65 per cento dei lavoratori. Il primo degli eletti è stato Sandro Vitale che oltre a essere Rsu è anche Rls. Secondo Ignazio Di Blasi e terzo Alessandro Visconti.



“E’ la prima volta che i lavoratori di Techno Systems eleggono democraticamente le rappresentanze sindacali. Per noi è importantissimo che si sia votato all’interno dell’indotto Fincantieri– dichiarano il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti e Serafino Biondo, coordinatore Rsu e Rls Fiom di Fincantieri – e che i lavoratori in subappalto abbiano la loro rappresentanza all’interno di un sindacato provinciale come la Fiom. La Fiom è da tempo presente, ci sono state sempre buone e serene relazioni con l’azienda, fondamentali nella quotidianità del lavoro, e di volta in volta le problematiche e le criticità sono state affrontate e risolte”.

[Techno Systems, gli Rsu eletti.jpeg]



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.