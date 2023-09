Continua incessante l’attività di controllo e repressione contro chi abbandona i rifiuti lungo le strade del territorio di San Giovanni La Punta. L’Amministrazione comunale puntese, guidata dal Sindaco Antonino Bellia, ha ormai da tempo dichiarato guerra agli incivili che deturpano le strade, creando microdiscariche.

“Non abbassiamo mai la guardia- dichiara il Sindaco Antonino Bellia- e continuiamo a vigilare, multare e poi purtroppo a ripulire le strade inzozzate da questi incivili senza dignità e né rispetto per loro, gli altri e l’ambiente. E’ veramente sconcertante dover assistere, attraverso le registrazioni, ai lanci del sacchetto in pieno giorno così come l’abbandono dei rifiuti senza vergogna, quando poi è possibile prenotare il ritiro degli ingombranti con una telefonata o una mail. Per non parlare di come separare e differenziare i rifiuti, per alcuni qualcosa di impensabile”.

“Nelle prossime settimane intensificheremo i controlli- conclude il primo cittadino puntese- con l’installazione di altre telecamere che ci consentiranno di implementare l’attività di controllo e repressione, sperando che si capisca una volta per tutte che i rifiuti vanno conferiti in maniera differenziata e rispettando le norme Non ci fermeremo e continueremo questa battaglia contro chi senza dignità offende il nostro territorio”.

