È una Madre Terra sofferente quella rappresentata ieri sul palco di Tempo di Poesia Festival. Una Terra che sente il peso dell’aumento delle temperature, e che si accascia, stanca, fino a morire. È questa l’immagine, affidata all’interpretazione dell’artista performer Valentina Gheza, che ha accompagnato le parole di denuncia delle poete Chiara Chiavetta, Martina Cassenti e Giulia Titone e la loro performance di slam poetry, ieri pomeriggio al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala.

Davanti ad un pubblico visibilmente commosso, la poesia – attraverso il suo linguaggio al contempo semplice e profondo – ha dato voce a temi d’interesse collettivo quali la crisi climatica, la parità dei diritti e la precarietà nel mondo del lavoro, ma anche a dimensioni più personali quali il viaggio e il corpo come strumento di espressione.

Presente anche la Sindaca di Marsala Andreana Patti, che – intervenuta in seguito alla performance – ha sottolineato “l’elevato profilo culturale del Festival e l’importanza di queste iniziative per la comunità”.



La tre giorni del Festival Tempo di Poesia, quest’anno alla sua seconda edizione, si è poi conclusa con la premiazione dei vincitori del concorso di Poesia “Rosaria Giaconia”- rivolto alle Scuole secondarie di grado superiore del Comune di Marsala, promosso dai discendenti della poeta e organizzato in collaborazione con l’associazione EtiCOlogica in partnership con la Biblioteca e l’Archivio Storico Comunale “S. Struppa” di Marsala. Su un totale di ben 63 poesie presentate, è stata proclamata vincitrice l’opera dal titolo “Tra due voci” scritta da Michelle Vizzari, studentessa sedicenne del Liceo Statale Pascasino – Giovanni XXIII, premiata dal poeta marsalese Antonino Contiliano. La poesia sarà pubblicata su “The Polyglot”, rivista canadese di poesia polilinguistica internazionale fondata da Adriana Oniţă.

La giuria- composta dalla poeta Adriana Oniţă, dalla Dirigente scolastica e Prof.ssa Anna Maria Angileri, dalle professoresse Francesca Gerardi e Chiara Putaggio, e dalla Direttrice artistica Vinziana Rizzo Parisi – ha ritenuto l’opera proposta “capace di fondere il valore linguistico e il valore emotivo. Per la struttura ben costruita, che mostra una forte originalità e personalità; per la scelta linguistica, muovendosi sia sul registro italiano sia sul registro siciliano, che mostra quanto l’autrice sia stata capace di fantasia e armoniosità, donando al testo poetico valide qualità; per l’uso di figure retoriche che rendono il testo concreto che suscita immagini ed emozioni”.





Meritevole di menzione speciale è stata considerata l’opera poetica “Marsala”, scritta da Luca Balistreri – 19 anni, fresco fresco di maturità al Liceo Classico di Marsala – ritenuta dalla giuria “molto coinvolgente alla lettura per lo stile, ma anche per la sua forza emotiva. Intensa nell’esprimere il conflitto interiore dei sentimenti espressi”. Menzione speciale anche per la poesia “Segnali di Pace” della studentessa diciassettenne del Liceo Pascasino – Giovanni XXIII, Clara Parrinello, “per l’apprezzabile stile coinvolgente, l’armoniosità del ritmo dei versi, e soprattutto per le emozioni che suscita l’opera alla lettura”.

Tempo di Poesia Festival – organizzato da Associazione EtiCOlogica presieduta da Simona Pecorella, con il patrocinio del Comune di Marsala e il contributo di Cepell- Centro per il libro e la lettura, con il sostegno di Comieco- Consorzio per la raccolta e il riciclo di carta e cartone, e di Formula Ambiente s.p.a., e con la collaborazione della Biblioteca e Archivio storico Comunale “S. Struppa” – si è tenuto dal 25 al 27 settembre negli spazi del Complesso Monumentale di Marsala.



Giunto alla sua seconda edizione e quest’anno dedicato al tema “il corpo è poesia”, il Festival – sotto la direzione artistica di Vinziana Rizzo Parisi – ha proposto un programma articolato che ha spaziato dalla presentazione di libri e dai reading poetici agli incontri con le poete sulla poesia contemporanea, l’identità e il linguaggio, dalle performance artistiche e di slam poetry alle letture e alle attività creative con la carta dedicate ai più piccoli.

Nel corso delle tre giornate si sono susseguiti, in particolare: la performance artistica “La vuci di Rosa” dell’attrice Luana Rondinelli, accompagnata dalla voce di Lucrezia Benigno e dalla musica di Gregorio Caimi e Natale Montalto; la monografia su Rosa Balistreri a cura di Chiara Putaggio; la presentazione del libro di poesie “Senso di Meraviglia” di Manuela Maria Lombardo; l’incontro con le poete Adriana Oniţă e Chiara Chiavetta sulla poesia contemporanea, identità e linguaggio; il reading di poesie a cura dell’attrice Giada Costa; le ispirazioni musicali di Volaoscar all’hand-pan; la performance di slam poetry di Chiara Chiavetta, Giulia Titone, Martina Cassenti e Valentina Gheza.

Spazio anche ai laboratori di scrittura poetica e di fabbricazione artigianale della carta, nel segno del legame tra poesia, creatività e sostenibilità, identificativo del Festival.

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