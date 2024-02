Il desiderio di esplorare nuovi orizzonti gastronomici sta guidando le scelte di viaggio del 2024 (ricerca di Booking.com), con il 78% dei viaggiatori alla ricerca di sapori innovativi. La metà di loro sta pianificando attentamente i propri itinerari basandosi su piatti o ristoranti specifici, mentre il 61% attribuisce grande importanza alla conoscenza delle radici culinarie di una destinazione.

Gli italiani svettano in questa classifica come viaggiatori gastronomicamente più curiosi. Differentemente dalla narrazione che li vede arroccati sulla propria immensa tradizione culinaria, gli italiani intendono provare i cibi autoctoni, ovvero le prelibatezze dei luoghi che visitano: ben il 93% rispetto alla media globale dell’81%.

Un altro aspetto chiave che sta plasmando l’esperienza culinaria durante i viaggi è l’impatto della tecnologia. Il 46% dei viaggiatori sta cercando attivamente esperienze gastronomiche “figitali” (fisiche + digitali) attraverso l’utilizzo di realtà virtuale o aumentata. Questo fenomeno sta rivoluzionando la percezione e la fruizione del cibo durante le avventure in tutto il mondo.

La crescente consapevolezza ambientale si riflette nel 63% di coloro che sono affascinati dalle opzioni innovative a base vegetale. Tra queste, spiccano bistecche vegane stampate in 3D e il “foie gras” a base di funghi. Queste scelte rispecchiano una tendenza verso una dieta più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Guardando al futuro, emerge una tendenza intrigante: oltre un quarto (27%) dei viaggiatori è aperto all’idea di assumere uno chef personale per le proprie avventure culinarie. Questa propensione è ancora più evidente tra i membri della Generazione Z, con il 37% interessato a questa possibilità.

In sintesi, le previsioni di viaggio per il 2024 indicano una forte connessione tra il desiderio di esplorare nuovi gusti e un approccio più consapevole, tecnologico e sostenibile al cibo. Con una crescente varietà di opzioni culinarie innovative, l’anno a venire si prospetta ricco di avventure gastronomiche per i viaggiatori di tutto il mondo.





