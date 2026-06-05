Indossa in maniera autoritaria i panni del protagonista di giornata il messinese Giorgio Tabacco che compie l’impresa di eliminare il britannico Jay Clarke, testa di serie numero uno, del “secondo Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo.

Un’autentica battaglia durata ben tre ore, sotto un sole sferzante. Tre set infarciti di pregevoli giocate, alcuni errori e tanto sudore. L’inglese si aggiudica il primo set ma il siciliano non molla. Inizia a scalare la montagna, passo dopo passo, colpo su colpo e con una prestazione impeccabile, intasca i due set e l’agognato passaggio ai quarti di finale. Felice ma stremato al temine del match ha commentato: “Partita quasi perfetta, bellissimo match. Avevo giocato contro di lui qualche anno fa e già sapevo che è un osso duro, molto solido che sbaglia pochissimo. Primo set ho fatto qualche errore, però ho continuato con il mio gioco e questo alla fine mi ha premiato. Tre ore di match ma io ancora ne avevo, ho retto bene anche durante il terzo set mentre lui è un po’ calato. Adesso partita, dopo partita devo continuare a pensare a quello che devo fare. Sono contento oggi, me la godo, poi penseremo a preparare la prossima partita”.





Anche Luca Potenza, beniamino del pubblico locale, accede ai quarti del main draw con una prestazione concreta e solida, superando il pur bravo e giovanissimo Sebastiano Cocola, 63 62. L’agrigentino, al termine del match giocato alle 11, sotto un insolito sole cocente ha commentato: “Ci sono stato dei momenti in cui al servizio, sono andato due volte, 0-40 però ne sono uscito piuttosto bene, sia nelle scelte a servizio che nei colpi a rimbalzo. Sono contento di come ho gestito questa partita, sapevo di dover stare attento perché era un avversario che aveva giocato bene nel primo turno. Molto difficile da gestire anche questo caldo molto intenso; mi sono idratato bene fin dall’inizio del match. Ai quarti incontrerò il francese Mae Malige che è tennisticamente ‘fastidioso’. Ci ho giocato, lo scorso anno a Monastir sul cemento, in una partita che sono riuscito a portare a casa ma è stata una contesa molto difficile”.





Prosegue la favola del francese Alexandre Reco, unico ‘sopravvissuto’ delle qualificazioni, che compie un altro passo del suo soddisfacente cammino. Era in vantaggio, al terzo set, per 5 3 sullo spagnolo Carlos Lopez Montagud che si è ritirato

Derby tricolore infuocato, da oltre 120 minuti, tra Massimo Giunta e Matteo Sciahbasi (WC della FITP). La testa di serie numero 5 ha sudato le proverbiali 7 camice per avere ragione di uno Sciahbasi che non ha mai mollato di un centimetro: 64 75.





Fausto Tabacco, ha lottato strenuamente, per ben due ore sotto un sole cocente, ma vanamente, contro lo ‘spigoloso’ spagnolo Rafael Izquierdo Luque che si è imposto 64 64 e ha staccato il biglietto per i quarti.

Le partite sono visibili in streaming sul sito itftennis.com





RISULTATI SECONDO TURNO: M. Malige (FRA) d G. Crisostomo (ITA) 64 26 60; L. Potenza (ITA) d S. Cocola (ITA) 63 62; R. Izquierdo Luque (ESP) d F. Tabacco (ITA) 64 64; M. Giunta (ITA) d M. Sciahbasi (ITA) 64 75; A. Reco (FRA) d C. Lopez Montagud (ESP) 61 26 53 Ret.; G. Tabacco (ITA) d J. Clarke (GBR) 36 63 63

RISULTATI DOPPIO: J. Clarke (GBR) / E. Cook (AUS) b. S. Macchione (ITA) / A. Mondazzi (ITA) 75, 63; C. Barry (IRL) / C. Gannon (IRL) b. J. Martin Manzano (ITA) / G. Perego (ITA) 62, 76; A. Massara (ITA) / L. Potenza (ITA) b. J. Antonelli (ITA) / J. Borsoi (ITA) 63, 20 Ret.; S. Caruso (ITA) / M. Giunta (ITA) b. L. Beraldo (ITA) / G. Crisostomo (ITA) 64, 63; T. Fancutt (AUS) / A. Rai (NZL) b. V. A. Darderi (ITA) / T. Grandinetti (ARG) 6-4, 7-6; A. Caruso (ITA) / S. Cocola (ITA) b. F. Tabacco (ITA) / G. Tabacco (ITA) 6-2, 3-1 Ret.; I. Forcano (ESP) / R. Izquierdo Luque (ESP) b. F. Tabacco (ITA) / G. Tabacco (ITA) 6-4, 4-6, [10-8]

Luogo: CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

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