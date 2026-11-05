La letteratura torna protagonista a Terrasini con Costanza DiQuattro, scrittrice, drammaturga e direttrice artistica del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Domani, giovedì 5 novembre, alle 16.45, nella cornice di Palazzo d’Aumale, l’autrice presenterà il suo romanzo «La mezza», pubblicato da Baldini e Castoldi, in occasione di un nuovo appuntamento della rassegna culturale «Francesco d’Assisi… Santo, e non solo».

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale «Così, per… passione!», presieduta da Ino Cardinale, si inserisce nel ciclo di incontri «Sentieri», che attraverso la fede, la letteratura, la storia, la società e la musica propone occasioni di confronto e approfondimento culturale nel segno della figura di San Francesco d’Assisi.





Al centro del pomeriggio sarà il romanzo di Costanza DiQuattro, un’opera che offrirà lo spunto per un dialogo sul ruolo della letteratura nella rappresentazione dell’identità, delle relazioni umane e della società. Un’occasione per conoscere più da vicino la sensibilità narrativa dell’autrice e approfondire il suo percorso artistico e culturale.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, e dell’assessore ai Beni culturali, Nunzio Maniaci. Seguirà l’introduzione di Ino Cardinale, presidente dell’associazione promotrice.

Il romanzo sarà analizzato attraverso tre differenti punti di vista, affidati a Marco Macaluso, universitario dell’Ateneo di Palermo, Adalberto Magnelli, docente universitario a Firenze, e Cristina Tedesco, studiosa di patrimonio culturale, laureata in Chimica e in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali e componente del Consiglio direttivo della FIDAPA BPW Italy, sezione di Marsala.





Sarà poi la stessa Costanza DiQuattro a raccontare il libro dalla prospettiva di chi lo ha scritto, accompagnando il pubblico alla scoperta del proprio universo narrativo. L’autrice, oltre all’attività letteraria e teatrale, è conosciuta anche dal pubblico televisivo per la rubrica «La mia vita in cinque scatti», proposta su Rai 1 all’interno del programma «UnoMattina in famiglia».

A impreziosire l’appuntamento saranno i momenti musicali e canori affidati al pianista Iginio, detto Iggy, Gallo, in un intreccio tra parole e musica che caratterizza il percorso culturale della rassegna.

L’incontro si svolgerà con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Terrasini e delle altre istituzioni che sostengono il progetto culturale promosso dall’associazione «Così, per… passione!».

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