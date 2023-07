Terre Sicane Wine Fest si svolgerà dal 28 al 30 luglio, nella suggestiva Abbazia Santa Maria del Bosco, incastonata nella Riserva Naturale Monte Genuardo, e nella splendida cornice dello Spiazzo Greco a Contessa Entellina, Hora e Kuntisës, il borgo arbëreshë, a circa 80 chilometri da Palermo. “La manifestazione- ha detto Leonardo Spera primo cittadino di Contessa Entellina-promuove non solo l’economia del territorio ma anche l’identità della comunità; attraverso il vino vogliamo costruire un nuovo sviluppo economico che ha nell’agricoltura e nelle produzioni di eccellenza, il suo punto di forza. Volano di sviluppo socio economico del territorio anche in chiave turistica”.

Una strada già segnata in questo territorio, sin dal 2019, anno della prima edizione di Terre Sicane Wine Fest e malgrado i contingentamenti delle attività durante il periodo più complicato della pandemia.

“Soprattutto negli ultimi due anni i presidi agroindustriali presenti nella zona, grazie al supporto di campagne di valorizzazione partite dalle istituzioni locali hanno già formato un indotto che si allarga– sottolinea Spera- Un evento del genere non può limitarsi a promuovere le eccellenze produttive solo di due o tre grosse aziende ma deve valorizzare anche quelle di piccole dimensioni, per creare una rete di cantine e altre realtà produttive capaci di connettersi sempre di più al mondo del turismo e della ristorazione”.

Ricco il programma di Terre Sicane Wine Fest 2023, che quest’anno sposta lo sguardo oltre lo Stretto coinvolgendo le cantine della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e della Valdichiana Senese. Dalla degustazione di vini pregiati, come quella dedicata ai “Grandi rossi di Toscana e di Sicilia” a cura di Luigi Salvo, sommelier, al convegno sui modelli innovativi e sostenibili con Franco Nuccio, direttore ANSA Sicilia. Il Terre Sicane Wine Fest, tra natura, vino e cultura, si arricchisce di spettacoli e di musica live con il gruppo “Irish Leaves”, con il concerto “Carosone Band” e con lo spettacolo dell’artista Manlio Dovì, cabarettista ed imitatore, tra i protagonisti del celebre Bagaglino di Roma. Dalle bandiere blu di Lega Ambiente per le acque limpide di Menfi ( Città del Vino 2023 ) al silenzio dei chiostri dell’Abbazia Santa Maria del Bosco, le Terre Sicane sono un museo en plein air di bellezza. Come Contessa Entellina, con le sue viuzze in pietra, le botteghe degli artigiani che lavorano l’argilla, di artisti che danno vita a sculture, di giovani che si dedicano all’arte iconografica, sublimazione dello Spirito. Sul territorio, caseifici, aziende vinicole di giovani under 35 che hanno scelto la sostenibilità, di proprietari di aziende agricole che aprono le porte all’accoglienza autentica, facendo vivere e respirare le atmosfere della loro casa.

Il vino unisce. E negli scorsi decenni lo hanno dimostrato quanti nel territorio belicino hanno fatto della produzione vinicola di alta qualità la propria ragione di vita. A cominciare da Diego Planeta, con la Settesoli, una delle cooperative vitivinicole più grandi d’Europa nonché con l’omonimo gruppo nel cui patrimonio aziendale di 6 cantine, ne annovera due in questi territorio, quella del Baglio Dispensa a Menfi e del Baglio Ulmo a Sambuca di Sicilia; e Giacomo Rallo, creatore della Donnafugata, con le sue cantine di Marsala e Contessa Entellina. “Queste due aziende –aggiunge il sindaco Spera – saranno di nuovo i principali sponsor del Terre Sicane Wine Fest ma ad esse se ne accompagnano tante altre del territorio.

L’economia del futuro è questa. E poggia sulla produzione agricola d’eccellenza per mirare a un turismo di alta qualità: sia quello di prossimità sia quello internazionale.

È grazie ai giovani, infine, che le antiche tradizioni agricole vengono oggi conservate e valorizzate.

Grazie alla sinergia nata nel tempo con la Strada del Vino Terre Sicane , presieduta da Ghunter Di Giovanna e diretta da Gori Sparacino ed all’associazne Enonauti presieduta da Michele Buscemi abbiamo rafforzato questo format Diventato ormai evento di spicco e appuntamento fisso nell’estate siciliana, il Terre Sicane Wine Fest è molto più di una rassegna, è diventato ormai evento di riferimento nel mondo del vino in grado di celebrare e mettere a sistema tutto quello che di meglio offre il territorio: vino, cibo, cultura, tradizioni e capitale umano delle Terre Sicane. L’evento racconta un territorio ricco di espressioni, produttori, artisti, giovani che amano il territorio in cui vivono. Terre Sicane Wine Fest è il format perfetto non solo per chi ama bere bene ma anche per il più appassionato enoturista.

“L’identità territoriale è e deve sempre più diventare il perno delle attività legate alla nostra terra – dice Carolina Lala, giovane assessora alla cultura, allo sport e allo spettacolo al comune di Contessa EntellinaQuesto wine fest sarà ancora una volta una vetrina importante per dare onore alle eccellenze produttive locali e mostrare la passione e la storia che le muovono

Grazie ad esperienze come il Terre Sicane Wine Fest- dice Lala, – abbiamo acquisito maggiore consapevolezza dell’unicità del nostro territorio ed abbiamo creato il nostro brand Kuntisa, che è anche un portale dedicato a chiunque voglia venire a scoprire le bellezze, le storie e l’identità della nostra terra di cui siamo orgogliosi.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.