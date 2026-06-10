Il progetto per la realizzazione delle nuove piste ciclabili in Terza Circoscrizione, dopo il recente stralcio dai percorsi di Corso Calatafimi, è stato dirottato su via dell’Allodola, via Villagrazia, via San Filippo e via dell’Orsa Minore. Una variazione avvenuta in totale assenza di un confronto preventivo con residenti, commercianti e rappresentanti istituzionali del territorio.





L’On. Giuseppe Milazzo, il consigliere comunale Dario Chinnici e i consiglieri di Circoscrizione Giuseppe Marcianò, Andrea Gulemi, Francesco Siragusa e Ivan Amorello esprimono ferma contrarietà al metodo utilizzato dall’Amministrazione comunale. La periferia non può essere considerata una zona di risulta dove trasferire interventi rifiutati altrove. Il diritto all’ascolto e alla concertazione, riconosciuto ai residenti di Corso Calatafimi, deve essere garantito con la medesima attenzione ai cittadini della Terza Circoscrizione, evitando la creazione di una gerarchia tra quartieri.





L’installazione di cordoli e separatori in aree già soggette a intensa congestione veicolare, senza una preventiva analisi delle ricadute sulla sosta e sul tessuto economico locale, è ritenuta inaccettabile.

“Esprimiamo la nostra totale opposizione a un progetto che ignora le priorità reali e le difficoltà delle attività produttive della Terza Circoscrizione, già provate dall’attuale congiuntura economica – dichiarano i rappresentanti istituzionali –. Chiediamo all’Amministrazione comunale la sospensione immediata del provvedimento, l’apertura di un confronto pubblico reale e una revisione complessiva dell’opera. Il territorio non può subire passivamente decisioni che ne stravolgono la quotidianità; è necessario un piano di mobilità condiviso che risponda alle esigenze dei residenti e non a logiche di mera imposizione”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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