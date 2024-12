Palermo si prepara a vivere un’altra serata di pura emozione con il terzo appuntamento del Festival di musica barocca, organizzato dall’accademia musicale Ars Antiqua, in collaborazione con l’associazione musicale Arturo Toscanini, giunto ormai alla sua terza edizione. Sabato 21 dicembre, alle ore 21, all’oratorio di San Filippo Neri all’Olivella, avrà luogo “Il Liuto al Tramonto”, un viaggio musicale unico nel suo genere.

Il concerto “Il Liuto al Tramonto”

La serata promette un’esperienza intima e coinvolgente, grazie alla partecipazione di Silvio Natoli, musicista siciliano esperto di chitarra barocca, arciliuto e liuto barocco. Il programma condurrà il pubblico attraverso un affascinante itinerario musicale, esplorando le ultime composizioni per liuto e tracciando l’evoluzione dallo stile barocco al più melodico stile galante.

Tra i compositori in programma: Gaspar Sanz, Giovanni Zamboni, Johann Sebastian Bach, Santiago de Murcia, Sylvius Leopold Weiss, David Kellner, Karl Kohaut e Ferdinando Carulli. Il concerto si chiuderà con l’esecuzione su una chitarra originale di metà Ottocento, un autentico ponte tra epoche.

La location: un gioiello nel cuore di Palermo

L’oratorio di San Filippo Neri, capolavoro neoclassico progettato nel 1769 dall’architetto Giuseppe Venazio Marvuglia, offre un ambiente raccolto e un’acustica straordinaria. Situato accanto alla chiesa di Sant’Ignazio, l’oratorio rappresenta il connubio perfetto tra arte e spiritualità, rendendo ogni concerto un evento indimenticabile.

Un festival tra musica, arte e storia

Con i suoi quattro appuntamenti (il primo è andato in scena l’1 dicembre scorso), il festival di musica barocca, ideato dal direttore artistico Giosuè D’Asta, celebra l’intreccio tra le meraviglie architettoniche di Palermo e la suggestione delle melodie antiche. Ogni concerto è preceduto da una breve visita guidata che svela i segreti e la storia dei luoghi ospitanti, offrendo al pubblico un’esperienza completa e immersiva.

Info e biglietti

• Data: Sabato 21 dicembre 2024, ore 21.

• Luogo: oratorio di San Filippo Neri all’Olivella, Piazza Olivella 3, Palermo

• Durata: 60 minuti

• Biglietti: Disponibili online al costo di 10 euro: https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-21dicembre-biglietti/

Silvio Natoli

Silvio Natoli ha collaborato con importanti ensemble di musica antica come lo studio di musica antica Antonio il Verso, l’orchestra barocca Les Elements e l’Arianna Art Ensemble. Con questi gruppi ha svolto un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero, esibendosi per prestigiose associazioni concertistiche e festival di musica antica. La sua carriera è costellata di successi, incisioni discografiche e concerti in Italia e all’estero. Ha al suo attivo diverse incisioni discografiche, tra cui: Firenze 1539 con lo Studio di Musica Antica Antonio il Verso per le Edizioni Tactus, Bologna; Vespro della Beata Vergine e La Dafne per le Edizioni K 617, Lione; la prima registrazione della serenata di A. Scarlatti Venere, Amore e Ragione con l’Orchestra Barocca Les Elements per Bottega Discantica; e con l’Arianna Art Ensemble il disco Cimbalu d’amuri, dedicato a musiche del ’600 e del ’700 del Meridione d’Italia. Negli ultimi anni ha iniziato a collaborare con l’accademia musicale Ars Antiqua, l’associazione musicale Arturo Toscanini e il coro di musica sacra medievale e rinascimentale G.P. da Palestrina.

Prossimo appuntamento

Il festival chiuderà i battenti sabato 28 dicembre 2024, alle ore 21, con “Misticismo Barocco”, un programma di musica sacra barocca eseguito dall’ensemble Ars Antiqua e dal Coro “G.P. da Palestrina”, nella suggestiva cornice della chiesa del Santissimo Salvatore.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.